Fribourg: découverte archéologique importante en pleine ville

Des fouilles pour l'extension du réseau de chauffage à distance ont permis la mise au jour de vestiges anciens à Fribourg. Cette découverte vient enrichir la connaissance du passé local.

L'événement souligne l'importance de la coordination entre entreprise et service archéologique, a indiqué le Groupe E. D'après les premières analyses, les structures déterrées à la rue Saint-Michel pourraient être en lien avec celles mises au jour lors des grandes fouilles réalisées pour l’aménagement du parking des Alpes en 1987.

A l'époque, des fortifications médiévales, des fossés, un pont ainsi que des éléments d’infrastructure tels que des canalisations anciennes avaient été trouvées. La recherche actuelle complète les connaissances en révélant la continuité de ces structures, avec de nouvelles perspectives sur l'organisation urbaine d’autrefois.

Meilleure interprétation

«Chaque nouvelle découverte permet d’ajouter un élément au passé de la ville et de mieux interpréter l’évolution de ses quartiers à travers les siècles» Marion Liboutet, cheffe de secteur Moyen Age et archéologie du bâti au Service archéologique de l’Etat de Fribourg

Une équipe d’archéologues est mobilisée pour documenter et positionner les découvertes sur le terrain le plus rapidement possible. Située dans un secteur fréquenté, le chantier a suscité un intérêt auprès des riverains et des passionnés d’histoire, relève le fournisseur énergétique actif surtout dans les cantons de Fribourg et Neuchâtel.

Toutefois, si la découverte entraîne un «petit» ajustement du calendrier des travaux, elle intervient au moment où la première partie de la rue Saint-Michel se termine. La bonne collaboration entre acteurs permet une adaptation du calendrier sans conséquence sur le projet en général, répète le Groupe E. (ats/vz)