Image: Montage watson

Ce resto Coop romand est victime de cafards

Des cafards en balade dans un restaurant Coop d'Yverdon-les-Bains: la vidéo postée sur TikTok a rapidement fait réagir, forçant la chaîne à écrire un commentaire sous la publication.

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Des cafards qui se baladent dans un restaurant de la Coop à Yverdon-les-Bains (VD), situé au centre commercial de Belair. C'est le tableau qu'a découvert un utilisateur de TikTok il y a deux jours.

Des images peu ragoûtantes de ces blattes (leur autre nom) qui n'ont pas tardé à faire réagir des milliers d'internautes. Mais au-delà du spectacle, elles pointent un problème d'hygiène sérieux, rappelle l'Office fédéral de l'environnement:

«Les blattes peuvent souiller des bâtiments, des objets et des denrées alimentaires de leurs excréments, transmettre des agents pathogènes et provoquer des réactions allergiques.»

Vidéo: watson

Les commentaires sous le post ont afflué, partagés entre dégoût et moqueries; certains visant les cafards, d'autres la ville d'Yverdon elle-même pour adresser un petit tacle au chef-lieu du district du Jura-Nord vaudois.

Au milieu des 4000 «j'aime», des milliers de partages et de la centaine de commentaires qu'a générés la vidéo, la Coop a réagi rapidement, sans chercher à minimiser, directement dans les commentaires sous la vidéo.



La chaîne a écrit:

«Une telle chose ne doit pas arriver»

Elle annonce que «des mesures» seront prises «pour remédier à cette situation». A cette question, Coop, que nous avons contacté, nous expose les travaux pour remédier à cette mauvaise surprise:

«Nous avons entrepris des travaux afin de garantir l'étanchéité de locaux concernant, un mur, de la résine au sol ainsi que des joints»

Et il ne faut pas traîner; le cafard a tendance à prendre ses aises et à proliférer rapidement. Les blattes figurent parmi les nuisibles les plus prolifiques. Une seule femelle peut engendrer, selon les espèces, des dizaines de milliers de descendants en un an dans des conditions favorables, selon les entomologistes. Et spécialement dans un lieu où tout lui est propice, avec diverses sources de nourriture dans un lieu comme celui-ci. Mais la Coop n'avait pas attendu cette vidéo pour empoigner le problème:

«Nous étions déjà au courant avant la publication de la vidéo de cette situation et nous avions réagi immédiatement en prenant les premières mesures de lutte et d'investigation.»

(svp)