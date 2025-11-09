Elections dans le Jura: Martial Courtet sorti du top 5

Martial Courtet ne devrait pas rempiler pour un nouveau mandat au Conseil d'Etat jurassien. Des résultats provisoires le donnent dimanche à la sixième place.

Plus de «Suisse»

Le ministre sortant s'est présenté en indépendant pour le deuxième tour. Keystone

Après le dépouillement de 35 communes sur 51, Martial Courtet ne serait plus réélu pour un troisième mandat. Candidat indépendant, il se classe à la sixième place. Les deux ministres sortants sont en tête, le centriste Stéphane Theurillat devançant sa collègue socialiste Rosalie Beuret Siess.

Stéphane Theurillat a 5241 voix et devance Rosalie Beuret Siess, qui obtient avec 5112 voix. A la 3e place, on trouve un autre socialiste, Raphaël Ciocchi avec 4326, puis suivent l'UDC Fred-Henri Schnegg avec 4238 et le centriste Jean-Paul Lachat avec 4042.

Martial Courtet arrive sixième, avec 3752 voix. La participation s'élève à 48,9%. Les résultats de Delémont, Porrentruy, Haute-Sorne et Moutier, les quatre plus grandes communes, ne sont pas encore tombés.

Ce second tour de l'élection au Gouvernement revêt un caractère inédit avec la candidature du ministre Martial Courtet. Après son retrait forcé de la liste du Centre, dans la foulée d'un audit très sévère sur la gestion de son Département de la formation, de la culture et des sports (DFCS), Martial Courtet se présente sous l'étiquette d'indépendant. (ats)