Swiss doit annuler 16 vols côté allemand

La grève de jeudi et vendredi dans les aéroports de Düsseldorf, Hambourg et Cologne-Bonn entraîne la suppression d'une quinzaine de vols pour et au départ de la Suisse. Vendredi matin, le trafic ferroviaire sera également impacté.

Le personnel de sécurité des aéroports se met en grève après l'échec des négociations entre le syndicat Verdi et les employeurs sur les indemnités de nuit et de week-end. Les pourparlers reprendront fin avril. Quelque 700 vols, dont 16 de la compagnie Swiss, seront ainsi supprimés, jeudi 20 et vendredi 21 avril, au départ ou à destination de Düsseldorf, Hambourg et Cologne-Bonn.

Il ne s'agira pas de la première grève dans les aéroports allemands, cette année. Selon l'association aéroportuaire ADV, plus de 900 000 passagers ont dû reporter ou annuler leur vol depuis janvier en raison d'arrêts de travail.

«Entre jeudi et vendredi, près de 100 000 passagers supplémentaires seront victimes de grèves» ADV.

Un vol supprimé pour Genève

Swiss a ainsi dû annuler quatre vols de Hambourg à Zurich et deux vols de Zurich à Düsseldorf et retour, pour jeudi. Les vols de Zurich à Hambourg, en revanche, seraient assurés.

Vendredi, cinq vols de Hambourg à Zurich et un vol de Hambourg à Genève seront annulés. Les vols aller ne sont pas concernés. De plus, deux vols aller et deux vols retour à destination de Zurich et en provenance de Düsseldorf ont été supprimés. Des alternatives sont recherchées pour les passagers concernés.

Voyages en train impactés

Vendredi, entre 3h et 11h du matin, les salariés de toutes les entreprises ferroviaires allemandes où se déroulent des négociations cesseront, eux aussi, le travail, selon une annonce, mercredi, du syndicat EVG. Par cette action, le syndicat veut augmenter la pression sur les employeurs dans le conflit salarial en cours, qui les oppose.

«Nous envoyons ainsi un signal clair. Nous ne voulons pas frapper les passagers mais les entreprises en appelant cette fois à une grève d'avertissement temporaire au petit matin» Cosima Ingenschay, membre du conseil d'administration du syndicat des chemins de fer et des transports (EVG).

Invités à reporter son voyage

Le trafic longue distance de la Deutsche Bahn risque cependant d'être interrompu tout au long de la journée, les trains ne pouvant pas circuler dès le matin.

«Tous ceux qui peuvent reporter leur voyage sont invités à le faire» Martin Seiler, le directeur des ressources humaines du groupe DB.

L'impact sur la Suisse n'est pas encore connu. Les CFF s'attendent à «des restrictions massives en Allemagne», avoue l'un de ses porte-paroles, Daniele Pallecci, à Keystone-ATS: les trains allemands traversant la Suisse seraient remplacés par des trains suisses partant de la frontière.

«Le fait que les transports aérien et ferroviaire seront en grève en même temps vendredi est une coïncidence», a souligné mercredi le négociateur chez EVG Kristian Loroch lors de l'annonce des actions. EVG négocie actuellement avec une cinquantaine d'entreprises ferroviaires dans le but d'obtenir une hausse des salaires de 650 euros par mois. (ats/mndl)