«Il n'y a pas de date de fin pour les SMS», assure le chef de Salt

L'année où la Suisse a réinterprété sa neutralité

L’année 1992 a marqué un tournant dans la politique européenne de la Suisse, encore influencée à ce jour par les décisions prises à l’époque.

Le premier semestre de l’année 1992 fut marqué par la conclusion controversée du traité sur l’EEE, l’accord sur l’adhésion de la Suisse à l’Espace économique européen. Le référendum organisé en décembre de la même année transforma le second semestre en une campagne de votation intense et agitée. La distinction entre l’adhésion à l’EEE et l’adhésion ultérieure à la Communauté européenne (CE) s’avéra particulièrement délicate sur le plan de la communication.