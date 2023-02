Antonio est venu en Suisse dans les années 80 pour gagner sa vie comme ouvrier du bâtiment. (Image d'illustration) image: Shutterstock

Témoignage watson

Antonio a été ouvrier 30 ans: le drame est survenu un an avant sa retraite

Antonio est venu du sud de l'Italie en Suisse dans les années 80 et a travaillé pendant trois décennies comme ouvrier du bâtiment. Il a été licencié juste avant la retraite. Nico Lutz d'Unia déclare: «Antonio n'est pas un cas isolé».

Juliette Baur

Quand Antonio* m'ouvre la porte d'entrée, il porte un short en jean et un t-shirt délavé. Et cela en février. Dehors, il y a de la neige.

Mais pourquoi devrait-il s'habiller plus chaudement? Depuis qu'il a été licencié, il ne sort plus beaucoup à l'air libre, dit Antonio. Aujourd'hui non plus, il n'est pas sorti. Il me sourit, fatigué, l'air abattu. Lorsque je lui demande comment il va, il ne peut plus sourire de manière artificielle et me dit:

«Je ne vais pas bien. Je suis épuisé»

Nous nous asseyons à table. L'émission préférée d'Antonio, Home Rescue - Vivre dans la nature, passe en arrière-plan, sa fille Emilia* sourit: «Papa rêve d'aller un jour pêcher un saumon en Alaska».

Antonio a actuellement beaucoup de temps pour regarder la télévision, car il a reçu sa lettre de licenciement en automne - à l'âge de 58 ans, environ un an et demi avant sa retraite. Sa fille explique:

«Avant cela, il s'est épuisé au travail sur les chantiers pendant plus de 30 ans, il a été fidèle pendant environ 15 ans chez son dernier employeur.»

Son corps est littéralement brisé: ses «hanches», comme il les appelle, sont douloureuses, il a eu plusieurs hernies discales et ses genoux ont déjà été opérés. A cela s'ajoute une maladie rhumatismale qui déclenche chez lui des poussées de douleurs. Antonio ne sait pas encore ce qu'il a exactement.

En raison de ces poussées, il n'a pas pu travailler pendant environ trois semaines à l'automne. Sa fille explique: «Avant cela, il prenait un nombre extrêmement élevé d'analgésiques et allait quand même travailler, mais à un moment donné, ça n'allait plus, il avait trop mal». Antonio ajoute:

«Je suis une personne efficace, je ne me suis mis en arrêt maladie qu'en cas d'extrême urgence»

«Mon coeur et ma tête me font mal»

Lorsqu'il est revenu au travail après son congé maladie, le patron a demandé à Antonio s'il était à nouveau en bonne santé. Antonio a répondu par l'affirmative. «Je voulais à nouveau mettre la main à la pâte. Je savais que je devais être performant. En fait, je ne me sentais toujours pas bien physiquement», explique Antonio. Son chef a alors dit qu'il en avait assez d'Antonio et lui a fait signer sa démission. Par sa signature, il a confirmé qu'il était pleinement apte à travailler au moment de son licenciement, car c'est ce qui était indiqué dans la lettre de licenciement.

Il ne savait pas encore à ce moment-là qu'il n'aurait pas dû signer le licenciement. Sa fille n'en a été informée que plus tard par Unia:

«Ni l'un, ni l'autre nous ne comprenons grand-chose à la protection des travailleurs et au droit du travail. Sur le moment, nous ne nous sommes pas défendus. Et quand nous avons appris que papa n'aurait pas dû signer ça, il était trop tard.»

«Je suis physiquement malade depuis longtemps, mais j'ai toujours voulu travailler. Maintenant, non seulement je suis malade, mais mon cœur me fait mal» Antonio

Le licenciement a fait sombrer Antonio psychiquement et physiquement. «Mes douleurs s'aggravent de jour en jour. Demain, on me fera une piqûre dans le dos. J'ai peur de ça», explique Antonio. Actuellement, il est toujours employé, car il a un préavis de six mois, mais il ne peut pas travailler à cause de ses douleurs.

«Parfois, je me réveille la nuit et ma femme me demande ce que j'ai. Je lui dis alors que j'ai à nouveau mal au dos. Mais ce n'est pas vrai. J'ai mal au cœur et j'ai mal à la tête, parce qu'il y a des milliers de pensées dedans.»

Il a en outre commencé à boire beaucoup d'alcool, ce qui lui permet d'oublier pendant quelques heures. Antonio fait son autocritique: «Je sais que ce n'est pas non plus la bonne méthode. C'est le seul moyen de faire le vide dans ma tête. Que puis-je faire d'autre?»

Le rêve des oliviers

Antonio n'a jamais eu l'intention de rester en Suisse. Il ne s'est jamais senti chez lui ici. Il avait prévu de retourner dans le sud de l'Italie après sa retraite. Retour aux oliviers et aux cyprès:

«Là-bas, j'ai un beau et grand jardin. Celui d'ici en Suisse est trop petit pour moi»

Le plan est donc en place. Je demande ce qu'il en est de la caisse de pension, si elle perd beaucoup d'argent. Antonio ne peut pas répondre à cette question.

Emilia se met à pleurer.

«Je ne peux pas le dire. Je ne sais pas. Il y a un millier d'endroits que nous devons encore appeler. Nous n'avons absolument aucune vue d'ensemble», dit-elle. Emilia est fatiguée, elle travaille beaucoup et étudie à temps partiel. Pendant les quelques minutes de libre qu'elle a, elle doit remplir des papiers pour son père ou le conduire à des rendez-vous médicaux. A cela s'ajoutent les rendez-vous médicaux de sa mère, car celle-ci doit également lutter contre différentes maladies.

Après les larmes, Emilia verse dans la colère:

«C'est papa qui était le seul à répondre au téléphone à trois heures du matin et à se rendre dans le village voisin pour une rupture de conduite d'eau. C'est aussi lui qui labourait les routes tous les matins à cinq heures quand il neigeait. Et maintenant, on le dégrade à ce point après des années de dévouement.»

Antonio n'est pas un cas isolé

Nico Lutz, responsable du secteur de la construction au syndicat Unia, déclare: «Antonio est un parmi tant d'autres. Le nombre de travailleurs temporaires dans la construction a augmenté, la hausse est particulièrement marquée chez les plus âgés, c'est-à-dire chez les plus de 50 ans». Il explique:

«Ces personnes sont licenciées, elles sont ensuite quasiment obligées de travailler temporairement. Ils doivent s'accommoder de pertes de salaire massives»

Ici, des ouvriers du bâtiment et Nico Lutz (à droite, avec la veste Unia) protestent contre la dégradation des conditions de travail. Bild: keystone

Lutz affirme:

«Malheureusement, le patron d'Antonio a le droit de le licencier. Même en justifiant sa décision par le fait qu'il a été trop souvent malade par le passé. Mais c'est un gâchis, surtout vis-à-vis d'un employé de longue date.»

Et d'enchaîner: «Mais si Antonio avait des problèmes de santé au moment de son licenciement, il n'aurait jamais dû signer qu'il était entièrement apte à travailler».

Les travailleurs peuvent s'adresser aux syndicats dans ces moments où ils ne se sentent pas traités équitablement ou ne sont pas sûrs d'eux. Ceux-ci leur fournissent des conseils juridiques et sont en mesure de leur expliquer les différentes procédures à suivre, selon Lutz.

Si Antonio avait été licencié plus tôt, il aurait perdu son droit à la préretraite, les ouvriers du bâtiment peuvent en effet partir à la retraite à 60 ans depuis 2003, explique encore Lutz.

Selon Lutz, il s'agit d'une énorme avancée:

«Les ouvriers du bâtiment se sont battus durement pour cela, en collaboration avec le syndicat. Il était important que nous changions les conditions de travail et de retraite des ouvriers du bâtiment, car seuls 20% d'entre eux étaient encore en bonne santé lorsqu'ils ne pouvaient prendre leur retraite qu'à 65 ans. 80% des ouvriers du bâtiment ont dû quitter le métier avant et étaient invalides ou morts à l'âge de la retraite».

Selon Lutz, Antonio a eu de la chance dans son malheur, car il remplit tout juste les conditions pour obtenir une retraite anticipée à 60 ans. Au cours des sept dernières années avant la retraite, deux ans de chômage maximum sont acceptés, mais la rente est alors légèrement réduite.

«Je verse 300 francs par mois à papa»

Mais la situation financière d'Antonio est précaire, et même de petites pertes peuvent avoir des répercussions. Il est en congé maladie et ne touche que 90% de son salaire. Normalement, il gagne 4400 francs nets, actuellement c'est moins, environ 4000 francs.

Deux postes de coûts sont toujours fixes: 1000 francs pour les primes d'assurance maladie d'Antonio et de sa femme et 1500 francs pour le loyer de l'appartement. A cela s'ajoutent l'essence, le téléphone, Internet et bien sûr les frais de nourriture.

«Mettre quelque chose de côté était déjà difficile auparavant. Aujourd'hui, c'est impossible» Antonio

Alors que nous ne sommes que les deux, Emilia, étudiante à plein temps, confesse qu'elle est elle-même dans une situation précaire, mais «je verse chaque mois 300 francs à papa. Il ne le sait pas, il n'accepterait jamais volontairement de l'argent de ma part». Elle sourit. «Il ne comprend pas grand-chose à l'e-banking. Parfois, il remarque qu'il a plus d'argent. Je lui dis alors que l'assurance a sans doute remboursé quelque chose.»

*Les noms ont été modifiés par la rédaction.