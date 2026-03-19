Avec la hausse des prix des smartphones, la tendance est à la durabilité. Image: Imago / Keystone, montage watson

Voici combien les Suisses sont prêts à dépenser pour leur smartphone

En Suisse, Apple domine largement le marché des smartphones, dans un contexte où les utilisateurs dépensent plus, mais conservent aussi leurs appareils plus longtemps.

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Une nouvelle étude Comparis le démontre: en 2025, Apple a franchi un cap symbolique sur le marché suisse des smartphones. Avec 49,3% de part de marché, près d'un adulte sur deux utilise désormais iOS, contre 44,8 % en 2020.

Par ailleurs, les utilisateurs sont prêts à dépenser davantage pour leur prochain appareil, avec un budget moyen de 574 francs, soit une hausse de 11% par rapport aux 517 francs consentis en 2020. Jean-Claude Frick, expert numérique chez Comparis, analyse:

«Dans une Suisse aisée, les prix élevés de l’iPhone et l’absence d’un modèle d’entrée de gamme chez Apple jouent un rôle moins important que dans les pays voisins.»

Une tendance généralisée à l'économie

Apple (49,3%) et Samsung (37,2%) se partagent l'essentiel du marché, les autres fabricants restant loin derrière, avec Xiaomi à la troisième place (3,2%), devant Google (2,2%), Oppo (1,8%), Huawei (1,6%) et Sony (0,8%).

L'étude Comparis le révèle, la hausse des prix a, par ailleurs, un effet direct sur les comportements: 65% des sondés déclarent conserver leur smartphone plus longtemps qu'avant, contre 53,7% en 2020. Ce réflexe d'économie est particulièrement marqué en Suisse romande (76,3%) et en Suisse italienne (79,7%), bien plus qu'en Suisse alémanique (60,3%).

Cette tendance se reflète dans les chiffres de rétention: la part des utilisateurs possédant leur appareil principal depuis quatre ans ou plus atteint 15,7% en 2025, alors qu'ils n'étaient que 13,1% en 2023 et 8,9% en 2020.

Fait notable, ce phénomène touche les utilisateurs Apple et Android dans des proportions identiques. En revanche, un clivage social se dessine. Parmi ces utilisateurs longue durée, on compte nettement plus de personnes à faible revenu (20,1%) et à revenu moyen (16,6%) que de foyers gagnant 8000 francs ou plus par mois (12,5%).

De grandes disparités dans les dépenses

Comme indiqué plus haut, le budget moyen prévu pour un nouvel appareil s'établit à 574 francs, contre 517 francs en 2020 (+11%). Les écarts sont, cependant, marqués selon les profils: les hommes envisagent de dépenser davantage (615 francs) que les femmes (534 francs), et les 18-35 ans (628 francs) plus que les 36-55 ans (563 francs) ou les 56 ans et plus (529 francs).

Le système d'exploitation choisi joue également un rôle déterminant: les utilisateurs Apple sont prêts à dépenser 708 francs en moyenne, soit une hausse de près de moitié par rapport aux utilisateurs Android, qui se situent à 452 francs. Frick commente:

«Grâce à une meilleure disponibilité des mises à jour logicielles, les smartphones peuvent aujourd’hui être utilisés plus longtemps.»

Ce qui déplait aux utilisateurs

Bien qu'Android soit minoritaire, ses utilisateurs se déclarent plus satisfaits (42,8%) que ceux d'Apple (34,1%). Côté plaintes, la batterie reste le principal reproche pour un quart des sondés, même si la proportion recule par rapport à 2020 (29,3%).

La qualité de l'appareil photo suscite, quant à elle, une insatisfaction croissante (10,2% contre 7,9% en 2020), particulièrement chez les utilisateurs Android (12,6%). L'espace de stockage, jugé insuffisant par 9,8% des personnes interrogées, reste stable par rapport à l'année précédente.

(ysc)