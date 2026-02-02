ciel couvert
Il y a eu un problème avec Swisscom TV

Swisscom a eu un gros souci ce lundi. Image: Keystone

Il y a eu un problème avec Swisscom TV

Une panne informatique a touché ce lundi soir les services de Swisscom, notamment blue TV. Les perturbations ont commencé vers 17h30.
02.02.2026, 21:2702.02.2026, 21:27

Une panne informatique affectait lundi soir les services de Swisscom, principalement blue TV. Les perturbations ont débuté vers 17h30. La durée de la panne et sa cause sont pour l'instant inconnues.

Les clients qui ont allumé leur télévision après 17h sont touchés par le dérangement, a expliqué une porte-parole de Swisscom lundi soir à l'agence AWP. Si l'appareil était déjà allumé à ce moment-là, il n'y a pas eu de problème. Vers 20h30, Swisscom ne pouvait pas dire quand le problème serait résolu.

Swisscom augmente les prix de ses abonnements

Le site «allestörungen.ch», qui recense les sites rencontrant des difficultés, a reçu quelque 5500 annonces de perturbation. (sda/awp/ats)

