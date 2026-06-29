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La Confédération veut son appli pour contrer la désinformation

La Confédération veut son appli pour contrer la désinformation

Fini les communiqués de presse: le Conseil fédéral veut communiquer directement avec les Suisses via une application personnalisable sur smartphone. Le contrat de développement, attribué à une société bernoise pour 3,5 millions de francs, prévoit une mise en service mi-2027.
29.06.2026, 08:5129.06.2026, 08:51

Le Conseil fédéral veut atteindre les citoyens directement sur leur smartphone. Une application personnalisable, regroupant décisions, discours et actualités officielles, est en développement pour une mise en service prévue mi-2027. L'idée, à en croire Blick, serait née lors de la pandémie de Covid-19.

Le contrat a été attribué à la société bernoise Apps With Love pour un montant plafonné à 3,5 millions de francs sur dix ans. Sur les trois offres soumises, c'est celle qui a convaincu le mieux sur le plan économique, selon la plateforme de marchés publics Simap. La conception et la réalisation de l'application sont budgétées à 325 000 francs hors TVA, les 3,2 millions restants couvrant l'exploitation, la maintenance et l'évolution de la plateforme sur la durée du contrat.

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La Chancellerie fédérale justifie le projet notamment par l'essor de l'intelligence artificielle, qui facilite la création de fake news et de deepfakes. L'app doit offrir au gouvernement un canal fiable, indépendant des plateformes commerciales et protégé contre les campagnes de désinformation. En cas de crise, elle devra garantir une information fiable à la population.

L'UDC crie au «monopole de l'information»

L'UDC, comme le rapporte Blick, y voit une manière d'avoir le «monopole de l'information». Or, selon une étude de gfs.bern réalisée en 2022 à la demande de la Chancellerie fédérale, environ 70% de la population serait intéressée par une telle application.

Aucun nouveau contenu ne sera créé spécifiquement pour l'application, et aucun poste supplémentaire ne sera ouvert. Le développement s'appuiera sur les ressources existantes et devrait durer environ dix mois. (svp)

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