beau temps12°
DE | FR
burger
Suisse
Technologie

PostFinance victime d'une nouvelle panne ce vendredi

[Staged Picture, Gestellte Szene] Financial consultation of a client by a PostFinance financial advisor by means of the PostFinance app at PostFinance branch Aarberggasse in Bern, Switzerland, on Octo ...
Les clients de PostFinance signalent des problèmes de connexion (image d'archives).Image: KEYSTONE

PostFinance victime d'une nouvelle panne ce vendredi

La plateforme bancaire rencontre des problèmes techniques. Elle a connu plusieurs perturbations ces derniers jours.
25.09.2026, 10:4025.09.2026, 10:45

Les utilisatrices et utilisateurs de PostFinance sont actuellement confrontés à des perturbations. Sur le site Downdetector, ils signalent des problèmes de connexion ainsi que l'absence d'affichage du solde.

Selon PostFinance, des temps d'attente sont également à prévoir. La durée de la panne reste pour l'heure inconnue.

Une panne s'était déjà produite jeudi, comme l'indique PostFinance sur son site. Elle avait toutefois pu être résolue dans la soirée.

Et samedi dernier, le solde de certains clients s'était par ailleurs soudainement affiché à 0 franc. Le problème avait là aussi pu être corrigé dans le courant de la journée. (vro/trad.jzs)

L'actu en Suisse c'est par ici
Interdire les réseaux sociaux aux ados? La réponse des Suisses est radicale
3
Interdire les réseaux sociaux aux ados? La réponse des Suisses est radicale
de Alexandre Cudré
Voici ce qui pourrait éviter la prison au tireur jurassien présumé
2
Voici ce qui pourrait éviter la prison au tireur jurassien présumé
de Dominic Kobelt
Cet échec sur les systèmes Patriot va coûter cher à la Suisse
6
Cet échec sur les systèmes Patriot va coûter cher à la Suisse
Romand tué par un ado: «La justice n’est plus adaptée à la violence»
3
Romand tué par un ado: «La justice n’est plus adaptée à la violence»
de Antoine Menusier
Thèmes
Voici comment les voleurs des bornes CFF opèrent
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
La Suisse mise sur l'huile de friture usagée pour éviter le pire
De l'huile de cuisson usagée provenant de restaurants doit aider, en cas d'urgence, à conjurer la pénurie d'électricité à partir de 2031/32. Explications.
L'assurance contre la pénurie d'électricité a un prix: environ 2,3 milliards de francs. C'est ce que doivent coûter les quatre centrales de réserve prévues, qui devront rester disponibles pendant 15 ans. Cette couverture sera financée par les factures d'électricité. Pour un ménage type consommant 4500 kilowattheures par an, la Confédération table sur un surcoût annuel d'environ 10 francs.
L’article