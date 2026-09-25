PostFinance victime d'une nouvelle panne ce vendredi
Les utilisatrices et utilisateurs de PostFinance sont actuellement confrontés à des perturbations. Sur le site Downdetector, ils signalent des problèmes de connexion ainsi que l'absence d'affichage du solde.
Selon PostFinance, des temps d'attente sont également à prévoir. La durée de la panne reste pour l'heure inconnue.
Actuellement l’ouverture d’e-finance et de la PF App entraîne des temps d’attente plus longs et des pannes. Cette situation est due à une perturbation technique. Nous mettons tout en œuvre pour résoudre le problème et vous prions de nous excuser pour les désagréments occasionnés.— PostFinance (@PostFinance) September 25, 2026
Une panne s'était déjà produite jeudi, comme l'indique PostFinance sur son site. Elle avait toutefois pu être résolue dans la soirée.
Et samedi dernier, le solde de certains clients s'était par ailleurs soudainement affiché à 0 franc. Le problème avait là aussi pu être corrigé dans le courant de la journée. (vro/trad.jzs)