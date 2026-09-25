Les clients de PostFinance signalent des problèmes de connexion (image d'archives). Image: KEYSTONE

PostFinance victime d'une nouvelle panne ce vendredi

La plateforme bancaire rencontre des problèmes techniques. Elle a connu plusieurs perturbations ces derniers jours.

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Les utilisatrices et utilisateurs de PostFinance sont actuellement confrontés à des perturbations. Sur le site Downdetector, ils signalent des problèmes de connexion ainsi que l'absence d'affichage du solde.

Selon PostFinance, des temps d'attente sont également à prévoir. La durée de la panne reste pour l'heure inconnue.

Une panne s'était déjà produite jeudi, comme l'indique PostFinance sur son site. Elle avait toutefois pu être résolue dans la soirée.

Et samedi dernier, le solde de certains clients s'était par ailleurs soudainement affiché à 0 franc. Le problème avait là aussi pu être corrigé dans le courant de la journée. (vro/trad.jzs)