L'appli Twint est très bien notée par les femmes et les jeunes de moins de 30 ans. Image: Christian Beutler/Keystone

Voici les 50 marques préférées des Suisses

L'application Twint a été élue, pour la deuxième fois, l'entreprise qui a la meilleure réputation en Suisse. Découvrez le top 50.

Plus de «Suisse»

L'application de paiement Twint jouit d'une bonne réputation auprès de la population suisse. Selon une enquête menée auprès des consommateurs, Twint est pour la deuxième fois consécutive, l'entreprise avec la meilleure réputation. Elle est suivie de près par le fabricant de chips Zweifel et l'entreprise de bonbons aux herbes Ricola.

«Aucune autre entreprise ne bénéficie d'une identification aussi forte au sein de la population suisse», a fait savoir mardi l'entreprise d'études de consommation GfK Switzerland. Qui ajoute:

«Twint est considérée comme une entreprise absolument top»

L'application de paiement se distingue positivement par un meilleur service que d'autres entreprises de la branche, explique-t-on. Twint a été très bien notée, en particulier en Suisse romande, par les femmes et les jeunes de moins de 30 ans.

Migros n'est plus dans le top 3

Cette année, Ricola a détrôné Migros de la troisième place. Avec la quatrième place, Migros est cependant toujours très bien placée dans le classement de réputation. Pour expliquer cette légère baisse, les chercheurs en consommation ont évoqué la «réussite économique perçue».

En 5e position, on trouve le chocolatier Lindt & Sprüngli, qui a grimpé de quatre rangs. Derrière, on trouve Coop (6), Digitec Galaxus (7), les banques cantonales (8), les CFF (9) et Geberit (10). Selon l'étude, les CFF ont perdu quatre places, mais nous avons à nouveau obtenu les meilleurs résultats en matière de durabilité écologique.

Parmi les organisations à but non lucratif, la Rega défend sa première place pour la huitième fois consécutive. La Fondation suisse pour paraplégiques arrive en deuxième position, suivie par la Croix-Rouge suisse.

En collaboration avec l'entreprise d'études de marché NielsenIQ, GfK a analysé la réputation des 50 premières entreprises suisses et des 20 organisations à but non lucratif les plus connues. Selon les données, les résultats se basent sur 3800 interviews réalisées dans toute la Suisse entre mi-janvier et mi-février. (pre/sda)