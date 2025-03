La Suisse est le pays qui a déposé le plus de demandes par habitant. keystone

La Suisse toujours dans le top 10 pour les dépôts de brevets

La Suisse a déposé près de 10'000 brevets en 2024 et enregistre sa quatrième année consécutive de croissance.

Plus de «Suisse»

Notre pays se classe troisième en Europe et septième au niveau mondial. Il est le pays qui a déposé le plus de demandes par habitant.

C'est ce qui ressort du bilan annuel de l'Office européen des brevets (OEB), publié mardi. Au total, l'OEB a enregistré près de 200'000 demandes de brevets du monde entier, un niveau stable par rapport à l'année précédente. La Suisse en compte 9966, soit 3,2% de plus qu'en 2023.

L'informatique, qui inclut des domaines de l'intelligence artificielle (IA), a été pour la première fois le domaine le plus important, avec 16'815 demandes de brevets dans le monde en 2024.

Les machines, appareils et énergie électriques ont enregistré la plus forte croissance (+8,9%). En revanche, les communications numériques, qui englobent les inventions liées aux réseaux mobiles, ont connu une baisse de 6,3%.

Technologie médicale

En Suisse, c'est le secteur de la technologie médicale qui a déposé le plus de demandes de brevets, avec 1045 dépôts. Au niveau européen, la Suisse se classe deuxième dans ce domaine, derrière l'Allemagne, et troisième au niveau mondial.

Le deuxième domaine technologique pour les inventions suisses est celui des techniques de mesure, qui a connu une augmentation de 11% (908 demandes). Les brevets liés aux technologies des énergies propres pour des machines et appareils sont en forte croissance: ce domaine enregistre une hausse de 21,3% (813 demandes).

Mais la plus forte croissance des demandes de brevets en provenance de Suisse en 2024 a été enregistrée dans le domaine de l'informatique, avec une augmentation de 37,4%. Cela s'inscrit dans la tendance générale de l'OEB.

Zurich, Vaud et Genève

Les cantons suisses ayant enregistré le plus grand nombre de demandes de brevets sont Zurich, Vaud et Genève. Ils totalisent à eux trois plus du tiers des demandes suisses. Genève et Argovie ont affiché des taux de croissance particulièrement élevés, respectivement de 19,2% et 13,8%, tandis que Bâle-Ville a connu une baisse de 9,9%.

Hoffmann-La Roche est restée l'entreprise suisse la plus active en matière de dépôt de brevets, avec 710 demandes. La pharma se classe également au premier rang de tous les déposants de brevets auprès de l'OEB en 2024 dans le secteur de la biotechnologie et au deuxième rang dans le secteur pharmaceutique.

Outre les grandes entreprises, trois établissements d'enseignement supérieur figurent dans le top 30 des déposants suisses: les Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne (100 demandes) et Zurich (85), ainsi que l'Université de Zurich (41). En 2024, l'EPFL était classée première université européenne pour les demandes de brevets à l'OEB, l'EPFZ en 3e position et l'Université de Zurich en 10e position.

Femmes sous -représentées

En 2024, 26% de toutes les demandes de brevet déposées auprès de l'OEB en provenance de Suisse mentionnaient au moins une femme comme inventeur, soit un pourcentage légèrement supérieur à la moyenne des Etats membres de l'OEB (25%).

Le système du brevet unitaire, introduit en 2023, continue de gagner du terrain. Il offre aux innovateurs un moyen simplifié et plus rentable d'obtenir une protection par brevet dans 18 Etats membres de l'UE grâce à une demande unique auprès de l'OEB.

En 2024, 25,6% de tous les brevets européens délivrés par l'OEB ont demandé une protection unitaire, soit plus de 28'000 demandes. Les titulaires de brevets suisses ont enregistré un taux d'adoption de 32,6%, ce qui signifie qu'ils ont demandé une protection unitaire pour près d'un tiers de leurs brevets européens en 2024, contre 24,1% en 2023. (ats/cru)