Des scientifiques lausannois développent une méthode pour la rééducation

Cette avancée améliore la mobilité immédiate et favorise également le rétablissement à long terme, selon ces travaux publiés mercredi dans la revue Science Robotics. (mbr/ats)

Dirigée par Grégoire Courtine et Jocelyne Bloch, une équipe du centre .NeuroRestore a mis au point un système qui intègre une neuroprothèse spinale à la robotique de rééducation. Le dispositif délivre des impulsions électriques au bon moment pour stimuler les muscles en harmonie avec les mouvements robotiques.

Des scientifiques lausannois développent une approche combinant robotique de rééducation et stimulation spinale pour rétablir le mouvement chez les personnes souffrant de lésions de la moelle épinière. Cette technologie permet même la pratique du vélo et de la marche.

Grâce au soutien de la Fondation Defitech et au partenariat de l'EPFL, du CHUV et de l'UNIL, le centre NeuroRestore permettra à des paraplégiques de remarcher.

Les Romands auraient pu économiser 594 francs sur leur prime maladie

Les hausses des primes maladie poussent de plus en plus de personnes à changer d'assurance, de modèle ou de franchise. Cela permet de réaliser des économies allant jusqu'à 940 francs par an, mais la situation varie largement d'un canton à l'autre.

Après une brève accalmie pendant la période Covid, les primes maladie ont recommencé à augmenter. L'année 2025 marque la troisième hausse d'affilée: la prime maladie moyenne, tous assurés confondus, se monte désormais à 378,70 francs - un chiffre qui a grimpé de 195% en 30 ans. Pour les adultes, la valeur moyenne se situe à 449,20 francs.