Cette invention a été développée à l'aide de l’immunologiste française Elodie Belnoue, sur la plateforme médicale prénommée Kisima. Ce vaccin pourrait être «un outil qui pourrait révolutionner le traitement du cancer, et ainsi sauver de nombreuses vies», a rappelé le président de l’Office européen des brevets (OEB), António Campinos.

Stress quotidien, harcèlement et consommation de substances: une étude d'Unisanté révèle des chiffres préoccupants

Les jeunes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et en questionnement (LGBTIQ+) sont régulièrement confrontés à des violences psychologiques, verbales et/ou physiques. C'est le constat de l'étude réalisée par le Centre universitaire de médecine générale et santé publique (Unisanté) à Lausanne, publiée mardi 17 mai, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie.