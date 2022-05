Encore une dose de vaccin Covid en 2022? Swissmedic répond à Moderna

La Commission fédérale pour les vaccinations (CFV) devra également émettre une recommandation pour la dose de rappel avant qu'elle ne soit administrée à tous les groupes d'âge. Pour les personnes de plus de 65 ans ou souffrant de maladies chroniques, un scénario est possible à l'automne, selon Christoph Berger. Le président de la commission fédérale pour les vaccinations précise qu' un deuxième rappel pour la population générale ne sera probablement pas nécessaire. (ag)

Moderna ne donne pour le moment pas de réponse concrète sur la date de dépôt de la demande. Une autorisation pour fin juin serait toutefois probablement possible, si la demande est faite dans les prochains jours.

Toutefois, lorsqu’on se rend sur la plateforme nationale d’inscription pour la quatrième dose en question, on peut lire qu'une deuxième vaccination de rappel n'est pas encore autorisée. Elle ne semble donc pas encore à l’ordre du jour en Suisse .

Ce mardi, Paul Burton, médecin-chef du fabricant de vaccins Moderna, annonçait dans le Blick : «La pandémie se poursuit et je ne pense pas que nous atteindrons un état endémique dans un avenir proche». Comment se protéger selon lui? En portant un masque, en analysant les données et en faisant une deuxième dose de booster.

Selon une étude de Tamedia et de 20 Minutes, 64% des sondés sont favorables à la réduction du prix du carburant.

Face à la hausse des prix des carburants, une majorité de Suisses est favorable à une baisse des impôts et des taxes sur l'essence, selon un sondage réalisé par Tamedia et 20 Minutes, en collaboration avec l'institut LeeWas. 64% des personnes interrogées estiment qu'il faut suivre l'exemple de l'Allemagne, de la France et de l'Italie.