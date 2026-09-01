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Un colosse high-tech de 22 000 tonnes d'acier émerge en Suisse

De la fosse de construction émerge un géant de l&#039;énergie et des données: le centre technologique de Laufenburg, en Argovie.
De la fosse de construction émerge un géant de l'énergie et des données: le centre technologique de Laufenburg, en Argovie.Image: dr

Un colosse high-tech de 22 000 tonnes d'acier émerge en Suisse

En Argovie, l'entreprise FlexBase construit un immense centre technologique de pointe. Le chantier avance rapidement, et le groupe affirme avoir l'intention de limiter les investissements internationaux.
01.09.2026, 20:5501.09.2026, 20:55
Dennis Kalt / ch media

Un géant de la haute technologie se développe actuellement en Suisse alémanique. Avec le centre technologique de Laufenburg (TZL), en Argovie, FlexBase veut réaliser le plus grand système de stockage par batterie à flux redox au monde, doté en sus d'un immense centre de calcul dédié à l'intelligence artificielle.

La capacité prévue du système de stockage, supérieure à 2,1 gigawattheures, suffirait en théorie à alimenter en électricité environ un million de ménages pendant cinq heures. Les maîtres d'ouvrage évoquent des investissements se chiffrant en milliards.

Marcel Aumer, PDG du groupe, président du conseil d&#039;administration et fondateur du groupe FlexBase.
Marcel Aumer, PDG du groupe, président du conseil d'administration et fondateur du groupe FlexBase.Image: Dlovan Shaheri

L'entreprise communique désormais pour la première fois sur sa structure de propriété. Selon ses propres indications, FlexBase se trouve intégralement en mains suisses. L'ensemble des parts serait détenu par des propriétaires suisses, l'actionnaire principal étant Marcel Aumer, CEO du groupe, président du conseil d'administration et fondateur du groupe FlexBase. L'entreprise n'exclut toutefois pas que des investisseurs internationaux puissent, à moyen ou long terme, prendre également une participation.

Un gigantesque chantier qui avance à vive allure

FlexBase pose néanmoins une limite claire: au moins 51% de l'entreprise doivent rester durablement suisses. Une participation étrangère reste ainsi possible en principe, mais une majorité étrangère est exclue. «Ni aujourd'hui, ni à l'avenir», affirme l'entreprise.

Parallèlement, les travaux du TZL avancent. Sur ce chantier de grande envergure, une étape importante a été franchie, selon FlexBase. Les vastes travaux de terrassement sont désormais achevés. L'accent se déplace ainsi de plus en plus vers le gros œuvre.

Ces derniers mois, plus de 480 000 mètres cubes de terre et de gravier ont été déplacés afin de créer les fondations du complexe immobilier. La construction de la dalle de fond, épaisse d'environ 1,4 mètre, avait déjà commencé avant l'achèvement de ces travaux. Plus de 98% de la surface totale seraient désormais compactés et bétonnés.

Une nouvelle grande étape

Marcel Aumer s'en réjouit:

«Le fait que le groupe ERNE, avec l'ensemble des partenaires impliqués, ait pu achever le terrassement comme prévu et sans incident constitue un grand succès pour toute l'équipe du projet.»

Les travaux se poursuivent désormais à un rythme soutenu. Avec le gros œuvre, la vision d'un campus d'innovation dédié à l'énergie et à la technologie prend de plus en plus forme.

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Pour la construction, 110 000 mètres cubes de béton seront érigés au total, soit l'équivalent d'environ 44 piscines olympiques. S'y ajoutent 22 000 tonnes d'acier, soit environ trois fois le poids de la tour Eiffel. Dans les mois à venir, le centre technologique devra donc avant tout faire une chose: grandir, non plus en profondeur, mais en hauteur. (trad. ysc)

Plus de 98% de la superficie totale ont été compactés et bétonnés avec succès.
Plus de 98% de la superficie totale du bâtiment ont été compactés et bétonnés avec succès.Image: dr
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