Susanne Wille à la tête de la SSR : Des défis majeurs à l'horizon

Susanne Wille prend les rênes de la SSR à un moment critique. Alors que l'initiative visant à réduire de moitié la redevance radio-TV sera votée en 2026, d'autres défis attendent le diffuseur public.

La journaliste alémanique Susanne Wille succédera à Gilles Marchand à la tête de la SSR. Keystone

De gros dossiers attendent Susanne Wille à la tête de la SSR. La votation sur l'initiative visant à réduire de moitié la redevance radio-TV est attendue pour 2026. Mais d'autres épreuves attendent le diffuseur public. Le point sur les principaux chantiers ouverts:

REDEVANCE RADIO-TV:

La SSR est mise sous pression par la perspective de coupes financières. Le Conseil fédéral veut faire passer la redevance radio-TV de 335 francs par an et par ménage actuellement à 300 francs à partir de 2029. De plus, le chiffre d'affaires permettant une exonération pour les entreprises est revu à la hausse, de 500'000 francs à 1,2 million.

Avec ses propositions, le gouvernement entend contrer l'initiative populaire «200 francs, ça suffit», qui veut limiter le montant de la redevance. Si l'initiative était acceptée, la quote-part de la redevance de la SSR passerait de 1,25 milliard à 650 millions, ce qui aurait des «répercussions importantes sur l'offre journalistique et l'ancrage régional de la SSR», selon le Conseil fédéral.

CONCESSION:

Les négociations sur la nouvelle concession doivent quant à elles débuter en 2027, pour une décision en 2028. Elles devraient être accompagnées par un important débat sur le service public. La concession contient diverses dispositions générales, comme l'exigence de la qualité, mais elle décrit aussi les domaines de l'offre journalistique et définit l'offre. La direction de la SSR devra aussi élaborer une nouvelle planification financière.

FINANCES:

Malgré des taux d'audience stables, une grande confiance du public et de bonnes notes en matière de qualité, la SSR essuie une baisse continue de ses rentrées publicitaires. Celles-ci ont reculé de 23,5 millions de 2022 à 2023. Dans le même temps, les recettes de sponsoring ont baissé de 5,1 millions de francs. Une des raisons est le recul du taux de pénétration, lié aux changements des habitudes d'utilisation des consommateurs.

SÉCURITÉ:

La cybersécurité constitue un thème important pour la SSR. Comme d'autres institutions de Suisse, le diffuseur public est exposé dans ce domaine: il est confronté chaque jour à des attaques. Une attaque couronnée de succès pourrait mettre en péril l'offre de la SSR et engendrer des coûts de rétablissement très élevés.

OFFRE:

Susanne Wille et son équipe devront poursuivre la transformation de l'offre et la modernisation de la radio et de la télévision à l'ère d'internet. La SSR vise un équilibre entre l'offre numérique à la demande sur internet et la diffusion «linéaire» des programmes classiques de radio et de télévision. La SSR doit s'imposer face à la concurrence internationale, y compris dans le domaine du streaming.

PLAY SUISSE:

La plateforme de streaming de la SSR pour les séries, les films et les documentaires a connu un bon démarrage. Elle compte plus d'un million d'abonnés et plus de 3000 oeuvres suisses dans son offre. Mais sa stratégie d'expansion est dépassée. Comme d'autres diffuseurs, la SSR planifie ses productions pour l'automne ou le printemps. Entre les deux, il n'y a aucune nouvelle sortie. En outre, l'utilisateur est parfois dépassé par l'offre. Le directeur général sortant Gilles Marchand a proposé un nouveau programme «à la carte». La SSR prévoit par ailleurs de supprimer d'ici l'automne 2025 ses plateformes de streaming par langue et de transformer Play Suisse en plateforme de streaming complète et multilingue.

NUMÉRIQUE:

La SSR veut renforcer sa présence sur l'internet, y compris sur les réseaux sociaux où elle touche principalement les jeunes. Les éditeurs privés la considèrent toutefois comme une grande concurrente en ligne. Ils dénoncent la concurrence des chaînes publiques financées par la redevance, alors qu'ils sont engagés dans une lutte acharnée pour des ressources publicitaires limitées.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE:

La transformation digitale et les nouvelles possibilités techniques constituent un défi pour les prochaines années. L'intelligence artificielle générative offre de nombreuses chances pour de nouveaux processus de travail plus souples et pour de nouvelles offres. Mais la SSR y voit aussi des risques pour la qualité du journalisme et sa crédibilité. Les nouvelles interfaces utilisateur pourraient aussi rendre l'offre de la SSR moins facile à trouver.

DÉMÉNAGEMENT:

La SSR ouvrira en 2025 le nouveau centre de production lausannois de la RTS sur le campus de l'EPFL, dans lequel seront regroupées des activités radio-TV-digitales, dont les rédactions de l'actualité et le téléjournal. Deux ans plus tard, ce sera aux équipes de la RSI d'emménager sur le site de Comano, au nord de Lugano.

EUROVISION:

Après le succès du Biennois Nemo, la SSR devra organiser en 2025 le Concours Eurovision de la chanson, plus grande compétition musicale au monde. Les préparatifs ont déjà débuté, mais la nouvelle directrice de l'entreprise sera aussi jugée sur le succès de la manifestation qui se tiendra en mai de l'année prochaine. Pour la Suisse, la production du concours est aussi synonyme de coûts élevés. (dal/ats)