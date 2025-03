Les oiseaux menaçants débarquent au Tessin

La perruche à collier étend son territoire. (image d'illustration). Image: Shutterstock

Des oiseaux menaçants débarquent au Tessin

Deux espèces d’oiseaux invasifs ont été repérées au Tessin. Une ornithologue met en garde contre le danger qu’elles représentent pour les espèces locales.

Lena Schibli

Ces dernières semaines, l’organisation tessinoise de protection des oiseaux, Ficedula, a été submergée par des signalements d’un grand perroquet vert. L’identité de ce mystérieux volatile photographié à de nombreuses reprises est désormais confirmée: il s’agit d’une perruche à collier en liberté, explique l’ornithologue tessinoise Chiara Scandolara à la chaîne RSI. Ces perroquets ont été observés notamment à Bellinzone, Gudo, Ascona, Losone et aussi dans la région de Lugano.

A l’origine, la perruche à collier provient d’Afrique et d’Asie. Mais, à la suite d’évasions ou de lâchers volontaires, elle s’est implantée dans plusieurs régions d’Europe.

Martinet noir. Image: vogelwarte.ch

Malgré son plumage coloré et son apparence séduisante, cette espèce pose un problème: elle entre en concurrence avec les oiseaux locaux qui nichent dans des cavités. En ville, les perruches peuvent ainsi mettre en difficulté les martinets noirs, une espèce déjà menacée, avertit l’ornithologue.

Le second intrus: l’ibis sacré

L’ibis sacré, aussi appelé ibis des pharaons, est originaire d’Afrique et du Moyen-Orient. Dans l’Egypte antique, il était largement répandu et vénéré comme un symbole divin.

Dans les années 1970, cet oiseau a été vendu à plusieurs zoos à travers l’Europe, principalement en France. Mais certains spécimens se sont échappés et ont su s’adapter avec succès au climat européen. Aujourd’hui, en France et en Italie, l’ibis sacré est devenu une espèce invasive. Désormais, il a également été repéré au Tessin, plus précisément dans la plaine de Magadino.

Un ibis sacré en train de patauger dans les eaux peu profondes, ici en Toscane. Image: Imago

«En Italie du Nord, des colonies entières de hérons cendrés et d’autres espèces ont été décimées par ces ibis», alerte Chiara Scandolara de Ficedula. L’ornithologue se dit donc «quelque peu préoccupée».

Toutefois, les ibis sacrés peuvent aussi avoir des effets bénéfiques: ils se nourrissent des œufs d’une autre espèce invasive, l’écrevisse de Louisiane, et contribuent ainsi à freiner sa propagation, souligne Scandolara.

Et maintenant?

Pour l’ornithologue, une chose est certaine : ces nouvelles espèces ne favorisent pas la biodiversité. Toutefois, il est difficile d’en mesurer précisément les conséquences: