La canicule pourrait s'amenuiser à partir de ce week-end en Suisse romande.

C'est dans cette ville romande qu'il faisait le plus chaud mercredi

La canicule n'a pas encore dit son dernier mot en Suisse, et elle s'accompagne même d'autres phénomènes potentiellement dangereux pour notre santé, comme les concentrations élevées d'ozone.

La canicule est fermement installée: mercredi, les températures étaient au rouge presque partout en Suisse.

Selon MeteoNews, la température la plus élevée a été enregistrée à Payerne avec 36,5°C, suivie de Lausanne-Pully et Genève (36,4°C) ainsi que Bâle-Binningen et Viège, toutes deux à 36°C.

Les points les plus frais restent perchés en altitude: 9,1°C au Jungfraujochà à Berne et 11,9°C au Piz Corvatsch dans les Grisons.

Les pics de température enregistrés mercredi en Suisse. Image: Meteonews

Une concentration risquée d'ozone en plaine

Outre les fortes chaleurs, on enregistre actuellement une concentration élevée d’ozone, parfois au-dessus du seuil légal, notamment en plaine. Comme le souligne MeteoNews, ce phénomène peut nuire à la santé.

Les pics les plus marqués se produisent généralement en milieu de journée et dans l’après-midi. Chez les personnes vulnérables, comme les asthmatiques, un taux élevé d’ozone peut provoquer toux, inflammations des voies respiratoires, irritations oculaires ou maux de tête. Il est donc recommandé de limiter les efforts physiques aux heures plus fraîches du matin ou de la soirée, voire de les éviter complètement.

Concentration d'ozone En Europe, la limite légale pour protéger la santé humaine est fixée à 120 µg/m³. D’après MeteoSuisse, ce seuil a été franchi à de nombreuses reprises ces derniers jours dans le pays. Concentration d'ozone maximale par jour au cours des 30 derniers jours en Suisse (en jaune: dépassement du seuil légal). Image: Meteonews

Les prévisions pour les prochains jours

Aucune baisse notable des températures n’est attendue jeudi et vendredi: la barre des 30°C sera à nouveau largement franchie. Un léger rafraîchissement pourrait se profiler ce week-end, en Suisse alémanique en tout cas.

Quelques averses ou orages isolés pourraient survenir dans les prochains jours, surtout samedi et principalement en montagne. Les régions de plaine devraient être moins touchées.



Selon MeteoSuisse, la tendance pourrait véritablement changer à la fin de la semaine prochaine, laissant entrevoir des premières températures automnales, mais les prévisions restent encore incertaines. (ome)

Les prévisions météo pour les huit prochains jours. Le temps restera principalement ensoleillé et humide. Image: MétéoSuisse

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder