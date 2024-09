L'armée conclut son opération au Tessin

Alors que le Val Maggia est de nouveau accessible dans sa partie supérieure, la route du Val Bavona restera fermée jusqu'à la fin de l'année au moins , a précisé à l'agence de presse Keystone-ATS le responsable du consortium routier du Val Bavona, Andrea Baumer. Seuls les propriétaires d'une maison et les agriculteurs en possession d'une autorisation peuvent s'y rendre lors des interruptions de travaux et en cas de beau temps. (chl/ats)

Au total, ce sont également 762 policiers et plus d'une centaine de pompiers qui ont été réquisitionnés pour les travaux de déblaiement. Les travaux en cours dans la partie supérieur du Val Maggia ne sont pas terminés, a rappelé le président du gouvernement cantonal, Christian Vitta (PLR), lors d'une conférence de presse à Bellinzone.

Les Suisses sont frappés par «une nouvelle pandémie»

La santé des Suisses est de plus en plus bonne: la mortalité par cancer a diminué de 32% chez les hommes et de 16% chez les femmes. Mais de nouveaux problèmes se dressent aujourd'hui.

En Suisse, les indicateurs de la santé sont de plus en plus positifs. La population a tendance à moins fumer et à moins boire d'alcool. La consommation de sucre diminue, les gens font davantage de sport et mangent de la viande moins souvent.