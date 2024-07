Intempéries au Tessin: le canton reprend son souffle

A 06h45, plusieurs restrictions de circulation ont été levées. Le Val Lavizzara était à nouveau accessible pour ses habitants. Et plus bas dans le Val Maggia, le pont pour piétons près de Visletto permettait à nouveau d'accéder à la vallée, sous certaines conditions (acheminement de biens de première nécessité, secours, besoins des agriculteurs).

Tessin sous les eaux: inondations et glissements de terrain

Dans cette région, il est tombé plus de 200 litres de pluie par mètre carré au cours des dernières 24 heures, avec un record à Coldrerio (227 litres), a annoncé l'Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse dans la nuit de dimanche à lundi.

Après la situation dramatique dans le Val Maggia et ses vallées latérales, le centre de gravité des intempéries au Tessin s'est déplacé dans le Sud du canton dimanche soir, autour du Mendrisiotto.

Légère amélioration au Tessin malgré les nouvelles pluies lundi matin, après les intempéries et les glissements de terrain du week-end. Le village de Lavizzara dans le Val Maggia était à nouveau accessible, mais pas l'accès à la Vallée de Muggio.

