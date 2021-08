Des funérailles en mode rock star pour le maire de Lugano

A Lugano la manif' est «un peu comme une Street Parade, mais militante»

Une semaine après la démolition controversée d'un centre culturel autogéré à Lugano, des milliers de personnes sont descendues dans les rues sur fond de crise politique. Au final, (presque) tout s'est bien passé.

Des milliers de personnes ont investi les rues de Lugano (TI) ce samedi. Le cortège de la manifestation de protestation contre la destruction du lieu culturel du Molino s'est ébranlé dans une atmosphère détendue et festive: «C'est peu comme une Street Parade, mais militante. L'ambiance est similaire», témoigne un participant.

Des jeunes, des plus vieux et même des enfants ont défilé à la manif'. Une remorque diffusait de la musique et les gamins circulaient avec des ballons. Aucun policier …