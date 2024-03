Un mystérieux accident de voiture embarrasse un ténor de la droite suisse

L'accident de voiture de Norman Gobbi, en novembre dernier, sème le doute. Image: KEYSTONE

Suite à l'implication d'un accident de la route sans gravité du conseiller d'Etat de la Lega Norman Gobbi, le parti du Centre tessinois soupçonne que la police n'aurait pas fait son travail correctement.

Gerhard Lob / ch media

C'est dans la nuit du 13 au 14 novembre 2023 que s'est produit l'incident, dans les environs d'Airolo, au Tessin. Alors qu'il approche de l'aire d'autoroute de Stalvedro, le directeur de la police et de la justice tessinoise, Norman Gobbi (Lega), ex-candidat UDC au Conseil fédéral, entre en collision avec une VW Golf immatriculée en Allemagne. «Le véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence s'est engagé soudainement sur la voie de circulation – la collision était inévitable», a récemment expliqué le directeur de la police au quotidien La Regione.

Norman Gobbi prévient la police cantonale lui-même. L'incident ne fait aucun blessé et le conducteur de la voiture allemande reconnaît son erreur. Le directeur de la police a été soumis à un alcootest de routine. «Lors du premier test, j'étais légèrement au-dessus de la limite autorisée, lors du deuxième test, le test définitif, j'étais dans la norme», témoigne le politicien à La Regione. Tout semble donc s'être déroulé conformément aux prescriptions.

Affaire réglée? Pas tout à fait. Cette histoire n'a pas fini de faire jaser. Car le président cantonal du parti du Centre, Fiorenzo Dadò, ne tarde pas à déposer une interpellation de cinq pages qui n'a rien à envier à un titre de polar:

«Un mystérieux accident: s'agit-il d'un abus de pouvoir?»

En déroulant une longue liste de questions sur l'incident, le document insinue que la police aurait peut-être fait des concessions à son patron, voire aurait renoncé à établir un procès-verbal détaillé de l'accident.

Un «silence assourdissant»

L'intervention parlementaire ne mentionne jamais explicitement le nom de Norman Gobbi, même s'il est entendu qu'il s'agit du concerné. De leur côté, le journal Domenica affirme que le rapport sur l'accident est «incomplet» et le Corriere del Ticino, plus réservé, évoque un «silence assourdissant» et des incohérences qui doivent être clarifiées au plus vite. Le Mouvement pour le socialisme, quant à lui, a déposé une intervention exigeant des explications sur les raisons pour lesquelles la police n'a même pas répondu aux questions générales des médias sur la procédure des contrôles d'alcoolémie.

Cette affaire de voiture met beaucoup de pression sur celui qui s'est décrit comme le «4x4 de la politique». Son parti dénonce de la poudre aux yeux. Un scandale monté par ses adversaires à partir de rien, peut-on lire sur la première page du Mattino della Domenica, le journal dominical de la Lega. Le parti estime que des détracteurs essaient d'affaiblir la formation de droite dure à l'approche des élections municipales du 14 avril.

Il est vrai que le parti du Centre a les yeux rivés sur Norman Gobbi, depuis que son initiative populaire pour une réduction des taxes sur les véhicules n'a pas obtenu la mise en oeuvre souhaitée. Le conseiller d'Etat a récemment déclaré au Grand Conseil que pour 65% des propriétaires de voitures, les impôts avaient augmenté avec la nouvelle formule de calcul, même si le produit total des impôts sur les véhicules avait diminué de 8 millions de francs.

D'autres incidents

Ce n'est pas la première fois qu'un politicien tessinois se retrouve sous les feux de l'actualité en raison d'une infraction routière. Il y a de nombreuses années, les délits de l'ancien conseiller aux Etats Filippo Lombardi avaient fait beaucoup de bruit – le politicien du Centre avait en effet dû rendre son permis de conduire pour «alcool au volant» dans le cadre d'un accident.

Filippo Lombardi fait partie des nombreux politiciens tessinois à avoir enfreint le code de la route. Image: KEYSTONE/Ti-Press

Mentionnons également l'ancien conseiller d'Etat de la Lega, Michele Barra, arrêté avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite. Quant au conseiller fédéral Ignazio Cassis, il a été flashé à 171 km/h sur l'autoroute près de Bellinzone en 2009 – l'ancien conseiller national s'était vu retirer son permis pour trois mois.

En ce qui concerne Norman Gobbi, il faudra attendre le 15 avril pour en savoir plus. La réponse aux interventions devrait paraître lors de la session du Grand Conseil, au lendemain des les élections communales.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci