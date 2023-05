Le Covid avait sévèrement bousculé le secteur des agences de voyages. Keystone

Les agences de voyages retrouvent le sourire

La crise liée au Covid a semble-t-il été digérée par les agences de voyages. La directrice de la Fédération suisse du voyage (FSV) est satisfaite du chiffre d'affaires.

Plus de «Suisse»

Les agences de voyages ont à nouveau le vent en poupe, se réjouit la directrice de la Fédération suisse du voyage (FSV). «C'est une année positive pour les voyages. En termes de chiffre d'affaires, nous nous situons au niveau précédant la pandémie» de Covid-19.

Le plus grand défi actuel est le manque de personnel qualifié, déclare Andrea Beffa dans un entretien diffusé mercredi par les journaux alémaniques du groupe de presse Tamedia.

Les prix ont quant à eux évolué de manière stable ces derniers mois, remarque-t-elle. «Dans le cas de Swiss, les prix moyens des vols ont augmenté de 15 à 20% par rapport à 2019, mais, selon la compagnie aérienne, la destination ou la demande, les prix varient considérablement, aussi bien vers le bas que vers le haut».

Espagne, Turquie, Grèce et Chypre pour l'été

La clientèle réserve désormais à nouveau plus longtemps à l'avance, constate la responsable. Pour les destinations à moins de six heures de voyage, il y a une plus forte demande de transport en train, note-t-elle.

«En été, les destinations méditerranéennes comme l'Espagne, la Grèce, la Turquie ou Chypre sont très demandées. Pour les destinations lointaines, ce sont les Etats-Unis ou l'Asie»

Pour Andrea Beffa, le tourisme intérieur, qui avait connu un boom pendant la crise sanitaire, n'est pas menacé malgré la tendance aux voyages internationaux. «Pendant la pandémie, nous avons appris à apprécier notre propre pays. Cela ne va pas partir facilement. Il y a également de nouveau plus de gens qui viennent de l'étranger. Par exemple, cette année, les touristes reviennent de Chine». (ats/svp)