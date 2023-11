Easyjet a un plan pour bousculer le tourisme en Suisse

«L'année dernière, au cours de notre première année pleinement opérationnelle, nous avons conquis plus de 1,1 million de clients et sommes devenus le tour opérateur à la croissance la plus rapide du Royaume-Uni.

Près de trois quarts des établissements réservés par les clients d'Easyjet Holidays sont des quatre ou cinq étoiles, nous ne visons donc pas le 'low cost' mais cherchons à proposer le meilleur rapport qualité-prix. L'offre va commencer en Suisse avec 4000 hôtels»

Garry Wilson, directeur général d'Easyjet Holidays