Le nombre de voyages continue d'augmenter en Suisse.

Voici où les Suisses ont le plus voyagé et combien de nuit ils y ont passé

Le nombre de voyages continue d'augmenter dans le pays. En septembre 2023, près de 3 millions de passagers ont transité par l'aéroport de Zurich, soit presque autant qu'avant la pandémie.

Avec les vacances d'automne, l'envie de voyager s'est à nouveau emparée de la population suisse. Au programme? Escapades urbaines, randonnées ou départs pour le sud afin de prolonger encore l'été.

C'est en effet ce que démontrent les nouveaux chiffres de trafic de l'aéroport de Zurich. En septembre 2023, 2,8 millions de passagers ont transité par l'aéroport alémanique. Par rapport à l'année précédente, on constate une augmentation de 21%, soit 98% du nombre de passagers en septembre 2019 (avant la pandémie).



Par rapport au même mois l'année passée, le nombre de mouvements aériens a augmenté de 13% pour atteindre 23 310 décollages ou atterrissages. Avec 140 passagers, le nombre moyen de passagers a même été supérieur de 5% à celui de septembre 2022.

Voyages avec nuitées par personne

L'année dernière, l'envie de voyager des Suisses a de nouveau augmenté, comme le montrent les chiffres de l'Office fédéral de la statistique. En 2022, chaque personne domiciliée en Suisse a entrepris en moyenne 2,6 voyages avec au moins une nuitée et huit voyages d'une journée. Les voyages à l'intérieur de la Suisse sont très appréciés: 40% des voyages avec nuitée et 92% des voyages d'une journée ont été effectués dans le pays.

Toutefois, les Suisses passent le plus souvent leurs vacances dans leur pays. En 2022, il y a eu environ 8,5 millions de voyages avec nuitées en Suisse. L'Italie est également une destination très appréciée. Les Suisses y ont effectué 2,7 millions de voyages avec nuitées.

Bien qu'il y ait globalement plus de nuitées en Suisse, les particuliers se rendent plus souvent à l'étranger pour leurs voyages. Ainsi, en 2022, l'individu moyen a passé environ 1,5 nuit à l'étranger et environ une nuit de vacances en Suisse.

En 2022, les Suisses ont voyagé plus fréquemment que les Suissesses. Les familles partent également souvent en vacances. Ainsi, ce sont surtout les enfants et les jeunes entre 6 et 14 ans, ainsi que les adultes entre 25 et 44 ans qui partent souvent en vacances. Il est également frappant de constater une tendance à l'escapade plus élevée chez les Alémaniques que chez les Romands.

Dépenses en 2022

Les voyages peuvent, toutefois, coûter très cher. En 2022, les vacances ont coûté en moyenne 185 francs par jour et par personne. La majeure partie de l'argent a été dépensée à l'étranger. La saison d'hiver semble être la plus propice aux vacances.

