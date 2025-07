Plusieurs hôtels miniatures destinés aux animaux et insectes ont ouverts en Suisse. Image: Suisse Tourisme

Vous n'aurez jamais vu un hôtel aussi chou en Suisse

Pour promouvoir l'offre hôtelière du pays, Suisse Tourisme a construit des établissements de luxe miniatures pour les animaux et les insectes. La campagne vidéo, diffusée notamment à Times Square, cumule des millions de vues.

Les abeilles, les hérissons et les oiseaux peuvent désormais séjourner et se détendre dans les hôtels les plus luxueux de Suisse: le Dolder Grand à Zurich par exemple, mais également le Beau-Rivage Palace à Lausanne, le Silo à Bâle ou encore la Villa Carona à Lugano.

Oui, vous avez bien lu. On vous explique le pourquoi du comment.

Game of Thrones et Times Square

Fin 2024, Suisse Tourisme a lancé un concours national d'architecture et de design visant à imaginer des mini-hôtels pour les abeilles sauvages, des bains et abreuvoirs pour les oiseaux et des abris pour les hérissons. Le but? Promouvoir la biodiversité et l'offre hôtelière du pays. Le résultat? Neuf projets ont été sélectionnés et les gagnants ont donné vie à leurs établissements miniatures, avec une règle d'or à respecter: conserver l'architecture du bâtiment originel.

Ainsi, depuis le mois de mai, les oiseaux peuvent se relaxer au spa installé sur le toit du Tiny Dolder à Zurich et les hérissons séjourner dans une suite. Chacune de ces infrastructures est installée non loin de l'hôtel grandeur nature et permet à ces petits visiteurs de se délecter de la beauté du lieu.

On vous montre: Le Tiny Dolder à Zurich. Les hérissons séjournent à l'intérieur tandis que les oiseaux profitent du spa sur le «toit en grès robuste». Image: Suisse Tourisme

L'hébergement pour abeilles au Beau-Rivage Palace à Lausanne. Image: Beau-Rivage Palace

Cinq lodges en matériaux naturels destinés aux abeilles, situées au Silo Boutique & Design Hostel de Bâle. Image: Krafft Gruppe

Une réplique miniature de la Villa Carona à Lugano pouvant accueillir jusqu'à 30 000 abeilles. Image: Hotel Villa Carona

Le hérisson Beatrice à l'hôtel Luganodante à Lugano. Image: Suisse Tourisme

Pour mettre en avant cette offre touristique pour le moins originale, Suisse Tourisme n'a pas lésiné sur les moyens. Tout d'abord, une vidéo qui reprend les codes du documentaire animalier et qui en met plein la vue à tous celles et ceux qui (re)découvrent les paysages emblématiques suisses. A la voix off? L’acteur britannique James Faulkner qui a joué dans Game of Thrones, souligne Creapills. Finalement, la campagne a été a été déployée dans plusieurs pays: en Allemagne, au Royaume-Uni, mais également sur les écrans publicitaires de Times Square à New York.

Découvrez la vidéo: Vidéo: youtube

«Le lancement de la campagne était le 20 mai, soit un mois et demi avant le coup d’envoi de l’Euro de football féminin», explique François Germanier, porte-parole de Suisse Tourisme.

«Nous avons fait en sorte de promouvoir la diversité hôtelière à l’approche d’un événement de grande ampleur, tout en espérant que ces actions portent encore leurs fruits au-delà de la période estivale.» François Germanier, porte-parole de Suisse Tourisme

D'autres hôtels suivront le mouvement ?

Un coup marketing made in Switzerland qui a fonctionné: la vidéo cumule aujourd'hui plus de 7 millions de vues sur YouTube. En commentaires, les internautes louent le charme de la nature helvétique et l'initiative:

«Un endroit magique»

«Très belle idée avec les abeilles et leurs amis»

«Un bel exemple de la façon dont l'hospitalité, la protection de la nature et le design peuvent se compléter parfaitement»

«No Roger Beederer?» Un internaute rigolo. Réponse de Suisse Tourisme: «Son costume d'abeille n'est pas arrivé à temps.»

François Germanier confirme que le nombre de spectateurs est supérieur à la moyenne. «Les clients, et les familles notamment, découvrent avec bonheur les mini-hôtels», poursuit-il. Au point que certains établissements auraient même contacté Suisse Tourisme pour faire à leur tour partie du projet. Et de conclure: