Pourquoi les CFF vont supprimer les poubelles dans les trains

Ce service va disparaître de tous les trains CFF

Les CFF retirent progressivement les poubelles des trains longue distance, une mesure déjà appliquée aux trains régionaux, pour améliorer la propreté et libérer de l’espace. Les déchets seront désormais déposés dans de grands conteneurs à l'entrée des trains.

Stefan Ehrbar / ch media

Pratiques, les petites poubelles situées dans les wagons CFF sont souvent peu ragoûtantes. En jetant son déchet, il n’est pas rare de frôler une peau de banane ou une canette laissée par le passager précédent, tout en supportant l’odeur qui s’en échappait.

Depuis le début de l’année, les CFF retirent ces poubelles dans certains trains grandes lignes, en 1re comme en 2e classe, confirme leur porte-parole Mara Zenhäusern. La mesure concerne notamment les trains à deux étages des types FV-Dosto et IR-Dosto.

Suppression des poubelles dans les trains pour plus de propreté. Image: watson/agences

La suppression se fera par étapes jusqu’à fin 2028. Dans le trafic régional, la plupart des trains ne disposent déjà plus de poubelles aux sièges en 2e classe depuis 2021. Depuis l’automne 2025, celles de 1re classe sont également retirées progressivement. «Les retours sont positifs et montrent que les voyageurs jugent globalement les trains plus propres», indique Mara Zenhäusern. Elle poursuit:

«Les poubelles se remplissent rapidement en fonction de la quantité de déchets et peuvent ainsi devenir sales et dégager des odeurs désagréables.» Mara Zenhäusern

Leur suppression permet en outre d'offrir plus d’espace pour les jambes dans de nombreux trains.

La compagnie reconnaît également un avantage financier. Le nettoyage gagne en efficacité. «Certaines tâches physiquement contraignantes, comme le vidage des poubelles, disparaissent pour notre personnel», précise Mara Zenhäusern:

«Les coûts diminuent par ailleurs»

Dans le trafic régional, financé par les cantons en tant qu’autorités commanditaires, ces économies leur profitent. Dans le trafic grandes lignes, exploité de manière autonome par les CFF, elles bénéficient directement à l’entreprise.

Les voyageurs peuvent toujours jeter leurs déchets à bord, souligne la porte-parole. Les grands conteneurs pour déchets résiduels dans les zones d’entrée sont maintenus. Les collecteurs de papier seront remplacés par des poubelles ordinaires. Cette évolution s’explique aussi par la disparition, fin de l’an dernier, de l’édition imprimée du journal gratuit 20 minuites, qui a réduit le volume de journaux abandonnés dans les trains. L’espace libéré peut ainsi être utilisé pour d’autres déchets.

Davantage de bouteilles en PET et de verre

Les CFF ne sont pas seuls à agir. L’opérateur bernois BLS a lancé en novembre 2024 un test en retirant les poubelles d’une rame, tout en consultant sa clientèle. Selon la Berner Zeitung, le sondage en ligne montre que la présence de poubelles dans les compartiments n’est pas décisive pour la perception de propreté. Ce qui dérange le plus les passagers, ce sont les sièges sales.

Les trains du S-Bahn Zürich circulent d’ailleurs sans poubelles dans les compartiments depuis 2016. Elles avaient été conçues pour de petits déchets, comme des emballages de bonbons. Or les voyageurs transportent de plus en plus de bouteilles en PET et de repas à emporter. Une seule bouteille suffisait parfois à remplir ces petits récipients – sans empêcher certains de tenter d’y entasser davantage de déchets.

Dans les gares, les CFF ont renforcé leur offre ces dernières années en installant des stations de recyclage où les papiers, bouteilles PET, aluminium et déchets résiduels peuvent être triés. Actuellement, ce service est disponible dans 44 gares. La compagnie se félicite:

«C'est un très grand succès»

En 2024, les CFF ont collecté 12 904 tonnes de déchets du public. Cela représente une augmentation de 7,1% par rapport à l'année précédente. Parmi ces déchets, 10 293 tonnes étaient des ordures ménagères, 1 889 tonnes étaient des bouteilles PET et 350 tonnes étaient du papier ou du carton. Le verre a représenté 190 tonnes, les canettes en aluminium 182 tonnes. (adapt. dal)