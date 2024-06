Les travaux de réparation durent depuis près d'une année. Image: astra

Le tunnel du Gothard va rouvrir à l'automne, mais ça va coûter bonbon

Le tunnel ferroviaire de base du Gothard, gravement endommagé par le déraillement d'un train il y a un an, devrait pouvoir entièrement être remis en service le 2 septembre.

Les travaux de réfection dans le tube ouest du tunnel de base du Gothard «avancent comme prévu», a annoncé jeudi devant les médias le directeur infrastructures des CFF Peter Kummer. Le déraillement d'un train de marchandise avait endommagé la zone, en août dernier. Les dégâts matériels et les pertes de recettes occasionnés se montent à 150 millions de francs.

«Une fois les trajets-tests passés, l'exploitation à travers le plus long tunnel ferroviaire du monde (57 km) reprendra entièrement dans les deux tubes le 2 septembre» Peter Kummer

Les voyageurs pourront ainsi à nouveau se rendre de Zurich à Lugano en moins de deux heures, une heure de moins que via la solution actuelle de remplacement par la ligne de faîte. Le tout, et c'est nouveau, à une cadence semi-horaire.

En outre, les trains directs de Suisse à destination de Bologne et Gênes circuleront à nouveau à partir du 2 septembre, tout comme l’Eurocity Bâle–Lucerne–Milan et le train trinational Francfort– Zurich–Milan. Par jour, un total de 480 trains de voyageurs et 700 convois de marchandises seront en mesure chaque jour de franchir le tunnel.

Rapport final toujours attendu

Les CFF attendent toujours le rapport final du Service suisse d'enquête de sécurité (SESE) sur les causes du déraillement de 20 wagons marchandises survenu le 10 août 2023. Le rapport intermédiaire avait révélé que la cause de l'accident était la rupture d'une roue, elle-même consécutive à des fissures provoquées par l'usure du métal.

Malgré toutes les mesures et correctifs apportés, «il ne peut être exclu totalement que de tels accidents se reproduisent», ont expliqué Peter Kummer et Beat Deuber, responsable de la conception du réseau et de la technologie aux CFF. Seuls des tests à l'aide d'ultrasons réalisés en atelier peuvent détecter ces fissures.

Les CFF ont répété que, s'agissant du type d'essieu impliqué, des mesures de prévention doivent être prises au plan européen, et qu'ils s'activent en ce sens. Des résultats sont attendus pour la fin de l'année. D'ici-là, les CFF prennent le taureau par les cornes pour réduire encore les risques:

images à haute résolution pour une détection précoce d'éventuels problèmes,

contrôle renforcé des trains et, plus spécifiquement et immédiatement,

limitation à 160 km/h de la vitesse des trains dans la zone des deux diagonales d’échange du portail avant le tunnel de base du Saint-Gothard.

L'ex-régie fédérale étudie aussi la possibilité d’installer à moyen terme des détecteurs de déraillement au niveau des voies, aux diagonales d’échange avant le tunnel du Gothard et à l’intérieur de celui-ci.

(sda/ats)