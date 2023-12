Grève: les CFF déconseillent de se rendre en Allemagne en train

Selon le syndicat, il s'agit du dernier conflit social de l'année et il n'y en aura pas d'autre jusqu'au 7 janvier. Bien qu'elle salue cette pause pendant les fêtes, la Deutsche Bahn déplore un préavis de grève annoncé à la dernière minute. (ats)

Le débrayage en Allemagne doit durer 24 heures jusqu'à vendredi 22h00. Les chemins de fer ont établi un horaire de secours, mais disent s'attendre à de nombreuses annulations de trains et à des retards.

Annulations et retards prévus

L'avertissement est valable jusqu'à vendredi. Bien que les billets seraient toujours valides, les trains ne circuleraient plus dès la frontière, indique à Keystone-ATS le responsable du service de presse des CFF Reto Schärli.

