Prudence si vous vous rendez en Allemagne par les rails

Les CFF recommandent de reporter les voyages vers l'Allemagne . La Deutsche Bahn autorise les voyageurs à les reporter et à utiliser les billets plus tard. (mbr/ats)

Les glaciers ne sont pas les seuls à fondre dans les Alpes, nos montagnes enneigées perdent de plus en plus d'altitude en raison du changement climatique. Sur la vingtaine de sommets suisses recouverts de glace, tous ont perdu entre un et 29 mètres d'altitude. Il y a toutefois une exception.

Dans les Alpes, sur les quelque deux douzaines de sommets recouverts de neige en permanence en Suisse, pratiquement tous ont perdu entre un et 29 mètres de hauteur au cours des 60 dernières années, comme le montre une étude du «SonntagsZeitung».