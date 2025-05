Le vice-premier ministre chinois He Lifeng et le ministre américain des Finances Scott Bessent. Image: Keystone/Shutterstock

La Suisse s'apprête à accueillir une rencontre au sommet

Le ministre américain des Finances Scott Bessent et le vice-premier ministre chinois He Lifeng vont mener des discussions en Suisse sur fond de guerre commerciale.

Plus de «Suisse»

Les premières discussions de haut niveau entre les Etats-Unis et la Chine vont se dérouler en Suisse. Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent s'y rendra jeudi pour y rencontrer un dirigeant chinois, indique son département.

Bessent doit aussi rencontrer la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter, est-il écrit dans un communiqué. Les deux ministres s'étaient déjà rencontrés fin avril aux Etats-Unis, tandis que le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis s'était en parallèle entretenu avec son homologue chinois Wang Yi à Pékin.

Le ministère chinois du Commerce ainsi que les médias d'Etat chinois ont également confirmé une rencontre entre la Chine et les Etats-Unis. Un entretien entre le vice-Premier ministre He Lifeng et Scott Bessent est mentionné.

La Chine a décidé de prendre contact avec les Etats-Unis compte tenu des attentes mondiales, des intérêts chinois et des appels de l'industrie et des consommateurs américains, peut-on lire.

Jeter les bases de futures négociations

La Chine «ne sacrifiera pas sa position de principe» et «défendra la justice» lors de cette rencontre entre son vice-Premier ministre He Lifeng, le ministre américain des Finances Scott Bessent et le représentant américain au commerce Jamieson Greer, a averti mercredi le ministère chinois du Commerce.

«J'ai hâte de mener des discussions productives dans l'optique de rééquilibrer le système économique international pour mieux servir les intérêts des Etats-Unis», a pour sa part déclaré Bessent.

Les deux parties se réuniront samedi et dimanche afin de jeter les bases de futures négociations, a-t-il dit lors d'un entretien à la chaîne Fox News mardi «Je m'attends à ce que nous parlions de désescalade, pas d'un grand accord commercial», a-t-il anticipé. «Il nous faut la désescalade avant de pouvoir aller de l'avant.»

Flambée des prix

La tension est palpable entre les deux pays depuis le retour en janvier de Donald Trump au gouvernement américain. Son administration a imposé de nouveaux droits de douane d'un montant total de 145% sur les marchandises en provenance de Chine, auxquels s'ajoutent des mesures sectorielles.

Pékin a riposté en imposant 125% de droits de douane sur les importations américaines en Chine, ainsi que des mesures plus ciblées. Ces niveaux sont jugés intenables par la plupart des économistes, au point de faire planer sur les Etats-Unis et la Chine, mais aussi probablement au-delà, un risque de récession qui s'accompagnerait d'une flambée des prix. (ats/dpa)