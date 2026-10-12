Swiss Helicopter a déclaré un nombre de vols inférieur à la réalité. Image: Swiss Helicopter

Des vols illégaux en hélicoptère embarrassent cette compagnie suisse

Des vols d'hélicoptères non autorisés font l'objet d'une procédure pénale dans l'Oberland bernois. L'entreprise Swiss Helicopter reconnaît un dépassement des mouvements aériens prévus.

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La compagnie aérienne Swiss Helicopter a déclaré pendant des années un nombre de mouvements d'hélicoptères inférieur à la réalité à l'héliport de Gsteigwiler, dans l'Oberland bernois. Une procédure pénale administrative est en cours à l'encontre du directeur de l'aérodrome.

L'entreprise Swiss Helicopter a été informée en mars dernier par l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) qu'une enquête visant à établir les faits était en cours, a indiqué lundi cette compagnie à Keystone-ATS, revenant sur des informations publiées par les journaux alémaniques de Tamedia.

Le responsable de l’aérodrome aurait déclaré à l’OFAC des chiffres de mouvements aériens trop bas sur une longue période, selon une enquête interne, a ajouté Swiss Helicopter. Tant la direction que le conseil d’administration de l'entreprise n’auraient pas eu connaissance de ces fausses déclarations.

Swiss Helicopter présente ses excuses

Ce sont des habitants de la région gênés par le bruit qui ont lancé la procédure. En principe, 3000 mouvements aériens par année sont autorisés au départ de Gsteigwiler. Le groupe d'intérêt qui regroupe des riverains a estimé à environ 8000 mouvements, décollage et atterrissage, effectués par Swiss Helicopter l’année dernière.

L'entreprise a reconnu un dépassement de ces mouvements. Dans son communiqué, Swiss Helicopter a présenté ses excuses, mais a aussi réclamé un contingent de vols plus important. L'héliport ne pourrait pas être exploité de manière économiquement viable avec les restrictions actuellement en vigueur.

Gsteigwiler est située près d’Interlaken. Swiss Helicopter au départ de cette localité des vols de transport, de travail, ainsi que des vols touristiques et des vols à des fins de formation. (jzs/ats)