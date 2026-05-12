bien ensoleillé10°
DE | FR
burger
Suisse
Justice

Il n'aurait pas dû voler en hélico sous un pont suisse

Il n'aurait pas dû voler en hélico sous un pont suisse

Un pilote d'hélicoptère s'était vu retirer sa licence de vol après une dangereuse manoeuvre en 2021. Le Tribunal fédéral vient de confirmer sa sanction.
12.05.2026, 13:3012.05.2026, 13:30

Un pilote d'hélicoptère avait volé sous un pont reliant Sennwald (SG) au Liechtenstein en décembre 2021. Le Tribunal fédéral confirme dans une décision publiée mardi le retrait pour deux mois de sa licence de vol.

Le pilote, qui est également instructeur de vol, avait survolé le Rhin, mais en passant sous le tablier du pont, et ce par deux fois. Sa manoeuvre acrobatique avait été filmée par un passant et publiée sur Internet.

Un hélicoptère s'écrase au Tessin et fait six blessés

Le pilote s'était dénoncé deux jours plus tard auprès de l'Office de l'aviation civile (OFAC), qui avait rendu une décision de retrait de licence de vol de deux mois.

Voitures et piétons mis en danger

L'homme a contesté cette décision jusqu'au Tribunal fédéral, notamment en relevant que c'est le Liechtenstein qui était compétent pour traiter de l'affaire et qu'aucune base légale n'interdisait de passer sous un pont en hélicoptère. Les juges de Mon Repos rejettent ces griefs. Ils concluent que la décision de retrait prononcée par les instances précédentes était justifiée, la manoeuvre du pilote étant trop risquée.

Il n'y avait que 3 à 4 mètres qui séparaient l'hélicoptère des eaux du Rhin. En outre, il y avait également très peu de marge (également 3 à 4 mètres) entre l'hélicoptère et le dessous du pont. Il aurait ainsi suffi d'un coup de vent ou que le pilote bouge trop brusquement son manche à balai pour que l'hélicoptère soit précipité contre le pont ou dans le Rhin.

Cette station italienne se fait livrer de la neige en hélicoptère

Les voitures empruntant le pont, ainsi que les piétons sur le pont et sur les rives ont ainsi couru un risque concret. Et le fait que le procureur ait renoncé à ouvrir une enquête pénale pour violation des règles du trafic ne suffit pas à minimiser la manoeuvre et les risques encourus par des tiers. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
2
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
de Marie Parvex
Voici les 13 prévenus du drame du Constellation
Voici les 13 prévenus du drame du Constellation
Une vaste opération antidrogue relie Suisse romande, France et Nigeria
Une vaste opération antidrogue relie Suisse romande, France et Nigeria
Les quatre trains les plus bondés de Suisse sont Romands
2
Les quatre trains les plus bondés de Suisse sont Romands
Thèmes
Sauvetage en hélicoptère dans une Californie à nouveau inondée
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici combien l'assurance militaire suisse a versé en 2025
La Suva annonce une hausse des cas de l'assurance militaire en Suisse l'an dernier. Quelque 177 millions de francs de prestations ont été versés.
L'assurance militaire, qui fête cette année ses 125 ans, a enregistré en 2025 51 230 nouveaux cas, soit une hausse de 3,3% par rapport à 2024. Plus des deux tiers des cas étaient mineurs.
L’article