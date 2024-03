Les bouchons au Gothard ont explosé en dix ans

Les longs week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte sont bientôt là, avec leur traditionnel cortège de bouchons au Gothard. Au cours des dix dernières années, les heures d'embouteillage ont plus que triplé devant l'entrée du portail nord du tunnel.

Comme chaque année, le mois de mai va nous offrir deux fins de semaine prolongées d'affilée: les longs week-ends de l'Ascension (du moins pour celles et ceux qui ont pris congé le vendredi) et de la Pentecôte, qui tombent les 18-21 et les 27-29 mai prochains, respectivement.

Une bonne partie des Suisses vont profiter de l'occasion pour partir en escapade pendant quelques jours, peut-être en direction du sud et du Tessin. Ainsi, comme chaque année, de longs bouchons vont se former devant le tunnel du Gothard.

L'année passée, par exemple, les automobilistes achevant leur week-end de l'Ascension ont formé une file de 14 kilomètres au portail sud du tunnel, ce qui a engendré des temps d'attente dépassant les deux heures. Et les choses ne vont probablement pas s'améliorer, bien au contraire: les heures d'embouteillage par an ont plus que triplé au portail nord du Gothard entre 2012 et 2022.

De quelque 580 heures en 2012, les temps d'attente totaux ont grimpé à 1823 heures l'an passé, ce qui, cumulé, correspond à environ 2,5 mois. A l'exception de 2020, année marquée par le premier confinement, la tendance est clairement à la hausse. C'est ce que montrent des données commandées par CH Media, dont watson fait partie, auprès de Viasuisse.

La comparaison avec le reste du pays est très parlante: entre 2011 et 2021, les heures de bouchons ont augmenté de 114% au portail nord du Gothard, alors que la hausse dans l'ensemble de la Suisse se monte à +56%, soit environ la moitié.

L'une des routes les moins fréquentées

Ce qui est paradoxal, c'est qu'il s'agit de l'une des routes nationales les moins fréquentées de Suisse. En 2022, 19 000 véhicules ont emprunté en moyenne le tunnel du Gothard chaque jour, contre 134 000 recensés à Wallisellen (ZH), le point le plus encombré du pays.

Mais comment, dès lors, expliquer cette explosion de bouchons? Il faut savoir que le tunnel du Gothard est un cas particulier:

Avec une voie par direction, le tunnel est un goulot d'étranglement et atteint plus rapidement ses limites;

Il est sollicité de manière disproportionnée par le trafic des vacanciers, les week-ends et pendant les vacances.

Attention aux gares de transport auto

Eviter le tunnel du Gothard ces deux prochains week-ends suffira-t-il pour échapper aux bouchons? Pas sûr. Mardi, le TCS fait état d'un «risque accru d’embouteillages dans les régions montagneuses» pendant l’Ascension et la Pentecôte.

Plusieurs cols, dont ceux du Saint-Gothard, du Nufenen et du Grand-Saint-Bernard, sont encore fermés. Par conséquent, ils ne pourront pas être empruntés en tant qu’itinéraires alternatifs vers le sud, ce qui peut entraîner un déplacement du trafic vers les gares de transport auto du Lötschberg, de la Furka et de la Vereina.

Pour cette raison, il faut s’attendre à des temps d’attente assez longs aux gares de transport auto lors des deux prochains week-ends, selon le TCS. Cela concerne à l’aller les gares de Kandersteg (Lötschberg), Realp (Furka) et Klosters-Selfranga (Vereina). Au retour, il peut y avoir de l’attente à Goppenstein (Lötschberg), Oberwald (Furka) et Lavin-Sagliains (Vereina).

