Ce palace suisse a été couronné hôtel de l'année

Le Badrutt’s Palace doit notamment cette distinction à l'ouverture d'une nouvelle extension à 70 millions de francs.Image: Imago
Situé à 1850 mètres d’altitude, le Badrutt’s Palace, à St-Moritz (GR) a été sacré par le Gault et Millau. Le luxueux établissement exploite 660 collaborateurs dans la station grisonne.
25.08.2025, 14:0825.08.2025, 14:08
Le Badrutt’s Palace de St-Moritz (GR) est couronné «Hôtel de l’année» 2026 par GaultMillau. Le bâtiment datant de 1896 doit notamment cette distinction à l'ouverture d'une nouvelle extension à 70 millions de francs.
L'ultra-luxueuse aile Serlas a été récemment inaugurée, avec 25 chambres et suites dessinées par Antonio Citterio et Patricia Viela, écrit lundi le guide gastronomique. L’hôtel s’est aussi renforcé pour l’été, avec une piscine extérieure de 200 mètres carrés.
11 restaurants en hiver
Situé à 1850 mètres d’altitude, l'établissement «légendaire» propose pas moins de onze restaurants en hiver. Car l'hôtel de l’année doit aussi convaincre par la cuisine. La table du chef japonais Nobu Matsuhisa, installée dans une ancienne halle de tennis, affiche 16 points GaultMillau.
Le palace – toujours propriété de la famille Badrutt – exploite encore un chalet au centre du village, accessible par le plus long escalator d’hôtel de Suisse ainsi qu'une cabane de montagne sur les pentes de Suvretta. Au total, 660 collaborateurs veillent au confort des hôtes haut de gamme. (jzs/ats)
