La gare de Thoune (image d'archives). Image: Keystone

Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse

Deux groupes en sont venus aux mains dimanche en gare de Thoune. Trois personnes ont été interpellées.

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Les esprits se sont échauffés dans le bus de nuit entre Berne et Thoune après 03h00 dimanche. A la suite de provocations durant le trajet, deux groupes en sont venus aux mains une fois arrivés en gare de Thoune. Deux personnes ont été légèrement blessées.

Les deux blessés se sont rendus d'eux-mêmes à l'hôpital, a indiqué dimanche la police bernoise. Celle-ci a interpellé trois suspects et recherche des témoins. (jzs/ats)