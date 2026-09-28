dégagé
DE | FR
burger
Suisse
Transports

Une bagarre fait des blessés à la gare CFF de Thoune

Une bagarre fait deux blessés à la gare de Thoune (image d&#039;archives)
La gare de Thoune (image d'archives).Image: Keystone

Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse

Deux groupes en sont venus aux mains dimanche en gare de Thoune. Trois personnes ont été interpellées.
28.09.2026, 05:4928.09.2026, 05:55

Les esprits se sont échauffés dans le bus de nuit entre Berne et Thoune après 03h00 dimanche. A la suite de provocations durant le trajet, deux groupes en sont venus aux mains une fois arrivés en gare de Thoune. Deux personnes ont été légèrement blessées.

Les deux blessés se sont rendus d'eux-mêmes à l'hôpital, a indiqué dimanche la police bernoise. Celle-ci a interpellé trois suspects et recherche des témoins. (jzs/ats)

Ils dénoncent «une triste réalité» dans les CFF
Ils dénoncent «une triste réalité» dans les CFF
L'actu en Suisse c'est par ici
Interdire les réseaux sociaux aux ados? La réponse des Suisses est radicale
3
Interdire les réseaux sociaux aux ados? La réponse des Suisses est radicale
de Alexandre Cudré
Voici ce qui pourrait éviter la prison au tireur jurassien présumé
2
Voici ce qui pourrait éviter la prison au tireur jurassien présumé
de Dominic Kobelt
Cet échec sur les systèmes Patriot va coûter cher à la Suisse
6
Cet échec sur les systèmes Patriot va coûter cher à la Suisse
Romand tué par un ado: «La justice n’est plus adaptée à la violence»
3
Romand tué par un ado: «La justice n’est plus adaptée à la violence»
de Antoine Menusier
Thèmes
Une bagarre éclate entre sénateurs au Mexique
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Ces communes suisses étaient particulièrement extrêmes dimanche
La Suisse a voté ce dimanche et la population a largement balayé les deux objets fédéraux.
Les Suisses ont voté ce 27 septembre sur deux initiatives, l'une consacrée à l'alimentation et l'autre à la neutralité. Avec plus de 70% de «non» dans les deux cas, les deux objets ont été refusé.
L’article