Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou

Le rejet de l'initiative sur la neutralité fait réagir la presse internationale. De Paris à Moscou, la Russie occupe une place centrale.

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L'Ukraine, les sanctions contre la ‹Russie› et les relations avec l'Otan ont dominé la couverture médiatique internationale consacrée au vote sur l'initiative sur la neutralité. Voici un extrait des réactions des médias à travers le monde.

Die Zeit

«Les Suisses ne veulent pas se rapprocher de Poutine», écrit l'hebdomadaire allemand dans son édition en ligne. L'initiative visait à empêcher l'adoption de sanctions contre les parties à un conflit, mais la majorité des votants a préféré continuer à miser sur la coopération internationale, ajoute-t-il.

L'article 👇 Image: Die Zeit

Corriere della Sera

Le journal italien met l’accent sur les conséquences de ce scrutin en matière de politique étrangère. Il souligne qu’avec cette votation, le maintien des sanctions suisses contre la Russie était également en jeu.

Libération

Le quotidien français de gauche évoque sur son site le rejet de l'initiative qu'il qualifie de «pro-russe». Selon lui, les Suisses ont dit non au «texte soumis par les souverainistes, qui reprochent au gouvernement d’avoir adopté des sanctions de l’Union européenne contre Moscou».

Le Figaro

Le journal français de droite note que les Suisses ont été appelés aux urnes alors qu’ils étaient «divisés sur la question de l'Ukraine». Un «oui» à l’initiative aurait de facto privé le pays de la possibilité de participer à des sanctions contre la Russie sans mandat explicite de l’ONU.

Le Monde

Dans un entretien publié samedi par le journal français, l’historien Sacha Zala affirme que la neutralité est devenue en Suisse:

«Une construction identitaire, presque religieuse»

Il s’agit selon lui moins d’une doctrine de politique étrangère que d’un pilier de l’identité nationale.

Russia Today

Les Suisses ont voté «contre l'inscription d'une neutralité stricte dans la Constitution», écrit le site Russia Today, média considérée comme un instrument de propagande et de désinformation au service de l'Etat russe. Un texte, «né des tensions entourant les sanctions contre Moscou, (et qui) visait à interdire l'application autonome de mesures restrictives économiques et à restreindre la coopération avec les alliances militaires».

Maria Zakharova. Keystone

«Une neutralité qui n'existe pas ?», se demande toutefois le site. En rappelant que la Russie a souligné que la neutralité de Berne «n'était que de pure forme». Et de rappeler que la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré jeudi que:

«La Suisse s’éloignait de plus en plus des principes de neutralité en se joignant aux actions anti-russes menées par les capitales occidentales. De plus, selon elle, Berne refuse obstinément de prendre acte des crimes commis par le régime de Kiev».

ORF

La chaîne publique autrichienne rappelle que le comité d’initiative a reçu un soutien de la Russie. Elle cite Maria Zakharova, qui avait critiqué une neutralité «à géométrie variable» sur Telegram. La porte-parole russe figure elle-même sur la liste des personnes sanctionnées par la Suisse.

NPR

Selon la radio américaine NPR, les électeurs doutaient «que les propositions de Blocher en faveur d’une neutralité plus stricte garantissent leur sécurité». La neutralité armée traditionnelle ne protège peut-être pas contre de nouvelles menaces. Le monde change vite et les anciens amis deviennent moins fiables, a écrit NPR en faisant référence aux problèmes rencontrés pour la livraison de missiles Patriot ou des avions de combat F-35 commandés aux Etats-Unis.

Reuters

L'agence de presse internationale rappelle que la coopération entre la Suisse et l’Otan aurait été restreinte si l’initiative avait été acceptée.

Al Jazeera

Selon la chaîne d’information arabe, l'initiative est passée à côté de la véritable question, à savoir comment la neutralité suisse pourrait continuer à garantir la sécurité et la prospérité à l’avenir. Une neutralité plus stricte, inscrite uniquement dans la Constitution, ne protégerait pas le pays contre les menaces modernes telles que la vulnérabilité économique ou la violation de son propre espace aérien. L’initiative renvoie à un vieux débat, mais depuis 2022, le monde a évolué à bien des égards. (jah/ats)