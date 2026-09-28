dégagé
DE | FR
burger
Suisse
Politique

L'Asloca est furieuse contre cette décision du Conseil fédéral

Des personnes manifestent contre la speculation immobiliere et les expulsions, a l&#039;appel de collectifs d&#039;habitants et de l&#039;Asloca, ils ont crie leur colere contre les expulsions de loca ...
Keystone

Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral

A la suite de la décision du Conseil fédéral de rejeter le texte, les personnes à l'origine de l'initiative contre les loyers abusifs se disent scandalisées.
28.09.2026, 05:2928.09.2026, 05:29

Après que le Conseil fédéral a présenté, vendredi, son contre-projet indirect à l’initiative sur les loyers, les initiants ont lancé samedi un «appel urgent» au Conseil fédéral.

On vous l'expliquait ici 👇🏼

Le Conseil fédéral va lutter contre les loyers abusifs
Le Conseil fédéral va lutter contre les loyers abusifs

L’initiative sur les loyers vise à lutter contre les pratiques abusifs en imposant un contrôle régulier et automatique des locations. Aujourd’hui, les locataires qui veulent s’opposer à des loyers abusifs doivent entreprendre eux-mêmes les démarches administratives.

L’Association suisse des locataires (Asloca) a déposé cette initiative populaire en juin dernier dans le but de corriger cet écueil.

Vendredi, la décision est tombée. Dans un communiqué de presse, il a expliqué:

«La mise en œuvre de l’initiative impliquerait l’instauration d’un système très coûteux de contrôle des loyers»

Le gouvernement craint également une baisse des investissements dans la construction de logements. Le Conseil fédéral reconnaît toutefois:

«Les règles relatives aux loyers abusifs qui s’appliquent actuellement sont complexes et parfois peu transparentes»

Les sept Sages ont présenté un contre-projet indirect:

«Le Conseil fédéral prévoit en substance un loyer comparatif statistique pour la fixation du loyer initial ainsi qu’une indexation en cours de bail. Le Conseil fédéral entend ainsi renforcer la protection contre les loyers abusifs tout en garantissant, grâce à une sécurité juridique accrue, des conditions-cadres favorables aux investissements dans l’immobilier locatif.»

Mais c’est précisément ce contre-projet qui suscite désormais les critiques.

Une décision «scandaleuse»

Dans son appel, l’Asloca parle d’une «décision scandaleuse contre les locataires». Selon elle, le contre-projet pourrait supprimer le plafond des bénéfices des bailleurs, puisqu’il lierait davantage les loyers à l’inflation. Avec cet appel, l’association entend demander au Conseil fédéral de revenir sur sa décision.

Codirecteur de l’Asloca, Urban Hodel déclare à watson:

«Le contre-projet du Conseil fédéral est une insolence»

Selon lui, un contre-projet vise normalement à aller à la rencontre des initiants.

Marre de payer un loyer? Voici cinq lieux où vivre gratuitement
Marre de payer un loyer? Voici cinq lieux où vivre gratuitement

Vendredi, des critiques avaient également été formulées notamment par le PS et l’association de propriétaires Casafair. La conseillère nationale socialiste Jacqueline Badran avait notamment parlé d’un «contre-contre-projet» dans une déclaration à 20 Minuten.

Le contre-projet du Conseil fédéral a également suscité le scepticisme dans le camp bourgeois, mais pour d’autres raisons. Le conseiller national UDC et président de l’Association des propriétaires fonciers, Gregor Rutz, juge l’idée «bureaucratique et difficilement applicable». Il avait qualifié l’initiative elle-même d’«irréaliste» dans une déclaration à 20 Minuten.

Le marché caché du logement pénalise certains Suisses
Le marché caché du logement pénalise certains Suisses

Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche d’élaborer une proposition de loi. Une procédure de consultation est prévue pour le premier semestre 2027.

(hah)

Plus d'articles sur la politique suisse
Faut-il interdire le mensonge en politique? Le F-35 lance le débat
7
Faut-il interdire le mensonge en politique? Le F-35 lance le débat
de Antoine Menusier
Interdire Insta et TikTok aux ados? Notre sondage cachait une surprise
Interdire Insta et TikTok aux ados? Notre sondage cachait une surprise
de Alexandre Cudré
Cette «surprise» fait mal aux paysans suisses: voici comment l&#039;UDC réagit
2
Cette «surprise» fait mal aux paysans suisses: voici comment l'UDC réagit
de Stefan Bühler
Une interdiction des réseaux en Suisse «procure un faux sentiment de sécurité»
5
Une interdiction des réseaux en Suisse «procure un faux sentiment de sécurité»
de Alexandre Cudré, Yann Lengacher
Thèmes
Plein de photos de Margot Robbie, parce que pourquoi pas?
1 / 19
Plein de photos de Margot Robbie, parce que pourquoi pas?

Tout commence très loin d’Hollywood. Margot Robbie grandit dans le Queensland, en Australie, et rêve un temps de devenir… magicienne.
source: getty images europe / gareth cattermole
partager sur Facebookpartager sur X
Interview en vélo avec Jessica Jaccoud
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Cette invention suisse pourrait transformer les écrans du futur
Des chercheurs de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich ont développé un nouveau matériau luminescent qui permet de fabriquer des écrans de petite taille à haute résolution.
Les écrans deviennent toujours plus petits et, dans le même temps, toujours plus nets. Cela se voit dans les lunettes de réalité augmentée ou dans les viseurs électroniques d'appareils photo, dont la diagonale d'écran est parfois inférieure à un centimètre.
L’article