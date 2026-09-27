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Les SlowUp ont attiré près d'un demi-million de Suisses

La mobilité douce a séduit un large public à travers 18 évènements.

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Le slowUp de Zurich a clôturé dimanche la 25e saison de ce genre de manifestations qui font la part belle à la mobilité douce et auxquelles plus d'un demi-million de Suisses et de Suissesses ont participé. Sur les 18 événements cette année, deux se sont déroulés en France voisine.

«Les dieux de la météo, principal facteur influençant le nombre de personnes participantes, se sont montrés particulièrement cléments avec les slow up cette année. Seul le slowUp Ticino a essuyé une averse dans l’après-midi lors de l’ouverture de la saison.»

écrit dans un communiqué SlowUp Suisse. Pour le reste, le soleil était au rendez-vous, avec des températures agréables, voire de fortes chaleurs, auxquelles il faudra de plus en plus s’habituer.

Les 18 dimanches slowUp organisés en Suisse ont ainsi réuni quelque 542 000 personnes, soit un chiffre dépassant le précédent record de 2018, qui s’établissait à un peu plus de 533 000 personnes.

Aux côtés des régions slowUp désormais bien établies en Suisse, le slowUp Alsace a invité pour la douzième fois à parcourir la Route des Vins d’Alsace, avec 45 000 participants, tandis que le slowUp Sundgau a connu une première édition réussie dans le sud de l’Alsace (17 000).

Les routes sans trafic motorisé sont depuis toujours la marque de fabrique des slowUp et la principale raison d’y participer. Le temps d’un dimanche, chaque région se montre sous son meilleur jour, avec des routes bien sécurisées et signalées, ainsi que des places de fête animées proposant restauration, divertissements et attractions, rappelle la faîtière.

Toutefois les exigences liées à l’organisation d’un slowUp augmentent d’année en année. Les standards en matière de sécurité se renforcent et il est toujours plus difficile de motiver des bénévoles, sans compter le sponsoring, relève SlowUp Suisse. Afin de continuer à proposer gratuitement cette journée découverte tout en assurant les budgets nécessaires, près de deux tiers des 18 slowUp vendent désormais des vignettes de soutien facultatives.

L’instance responsable nationale, composée de SuisseMobile, de Promotion Santé Suisse et de Suisse Tourisme, veille, en octroyant la marque «slowUp» sous certaines conditions, au respect de standards slowUp uniformes dans toutes les régions, rappelle-t-elle. L'an prochain, la saison des slowUp devrait débuter au Tessin, le 18 avril. (ats)