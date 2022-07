Les CFF refusent de faire rouler plus vite leurs nouveaux trains

Les trains duplex des CFF n'appuieront pas sur le champignon dans les virages. Par manque de fiabilité et de confort, le petit bijou technologique ne permettra pas aux usagers de gagner du temps. Certains dénoncent un impact négatif sur la Romandie.

Les CFF ont renoncé à leur projet de franchissement rapide des courbes pour leurs trains duplex sur le trafic grandes lignes (TGL). Lors d'une conférence de presse, vendredi, le directeur général Vincent Ducrot a mis en avant un manque de fiabilité et de confort.

L'argument du manque de confort

Le Fribourgeois a expliqué que les courses de test réalisées avaient mis en lumière des effets négatifs sur le confort des voyageurs. De plus, cette technologie de franchissement des courbes assisté par la compensation du roulis dans les trains à deux étages TGL s'avère être exigeante en matière d'entretien et sa fiabilité est sujette à débat.

A propos des défaillances dans les transports en Suisse... Systèmes défaillants: 4 pannes majeures dans une Suisse parfaite de Pascal Ritter / ch media

Désignée par le terme Wako, cette technique pendulaire empêche les wagons de pencher vers l'extérieur dans les courbes. Il permet ainsi une vitesse de courbe pouvant être jusqu'à 15% supérieure à celle des compositions conventionnelles de trains à deux étages. Alstom, qui fournit les duplex TGL, explique même que la compensation du roulis réduit les forces d'accélération latérale, ce qui améliore le confort des passagers dans les virages.

C'est pourtant là que le bât blesse d'après les CFF. Comme l'explique Vincent Ducrot:

«Cette technologie entraîne des pertes de confort qui ne sont plus compatibles avec les exigences de la clientèle»

L'argument du manque de fiabilité

L'autre argument soulevé vendredi pour justifier le renoncement à cette technique de franchissement rapide des courbes résidait dans la fiabilité de cette dernière. Mis en service il y a environ quatre ans, les trains à deux étages TGL avaient connu des débuts mouvementés avec plusieurs pannes techniques et retards massifs.

A l'époque, les CFF avait parlé d'un «accouchement au forceps» et avaient critiqué en partie le fabricant Alstom-Bombardier. Un retour des trains n'est pas envisageable, a déclaré Vincent Ducrot. Il n'y a pas d'alternative dans le parc des CFF. Entre-temps, 60 des 62 rames duplex commandées ont été livrées, a-t-il été précisé. Les deux dernières suivront en juillet et en août.

Petite lueur d'espoir cependant, la sensibilité de la technologie aux pannes a été améliorée par le passé et continuera de l'être, a déclaré le directeur des CFF. Elle se situe aujourd'hui à 15 000 kilomètres avant qu'une nouvelle panne ne survienne. Il y a deux ans, la valeur était de 2500 kilomètres. Les trains duplex parcourent 45 000 kilomètres par jour.

Les CFF ont-ils investi dans le vide?

Lors des premiers tests menés il y a environ 10 ans, les Chemins de fer fédéraux avaient estimé que le franchissement rapide des courbes était la meilleure solution pour l'avenir. Comment dès lors expliquer cette volte-face ? «En dix ans , il y a eu beaucoup de changements, nous n'avions pas les mêmes conditions de tests», explique M.Ducrot.

Les CFF ont néanmoins investi 32 millions pour l'infrastructure ferroviaire. Vincent Ducrot tempère:

«Cet argent n'est pas perdu au sens de perte sèche. Certes, l'amortissement ne sera pas extraordinaire»

En compensation, les CFF annoncent avoir misé sur une infrastructure plus résistante et plus durable.

A propos de la stratégie à long terme des CFF Selon Linus Looser, responsable du trafic voyageurs, les CFF ont également adapté leur stratégie en matière de flotte: lorsque le duplex TGL aura atteint sa fin de vie, au milieu des années 2040, il sera remplacé par du matériel roulant standardisé. Les CFF veulent renoncer à l'avenir à des fabrications propres. Pour ce faire, la flotte de matériel roulant, qui compte aujourd'hui une vingtaine de types différents, sera réduite à six ou sept.

Impact négatif sur la Romandie dénoncé

Ce renoncement a également une conséquence sur les objectifs de réduction de temps de trajet des CFF. Le gain de cinq minutes sur la ligne Lausanne-Berne et de deux minutes sur celle entre Winterthour (ZH) et Saint-Margrethen (SG) à partir de 2036 ne seront pas atteints. Les CFF veulent néanmoins poursuivre en ce sens et ont demandé une adaptation du concept d'offre 2035 auprès de l'Office fédéral des transports.

Cette décision des CFF a également fait réagir la Conférence des transports de Suisse occidentale (CTSO). Cette dernière estime que l'abandon par les CFF de la technologie de compensation de roulis «renforce le décrochage de la Suisse occidentale» du reste du pays. La CTSO estime désormais que la Confédération doit débloquer les moyens nécessaires pour une infrastructure performante sur l'axe Berne-Lausanne. (jod/ats)