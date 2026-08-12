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CFF: retards et annulations sur la ligne Lausanne-Brig

La compagnie des transports Montreux-Vevey-Riviera (MVR) a lanc
La gare de Vevey (image d'archives)Keystone

CFF: retards et annulations sur la ligne Lausanne-Brig

Le trafic ferroviaire était interrompu ce mercredi entre Vevey et Burier (VD). Le trafic a depuis repris.
12.08.2026, 08:3112.08.2026, 09:09

En raison d'un accident de personne, le trafic CFF était fortement perturbé ce mercredi matin sur la ligne Lausanne-Brig.

Tous les trains grandes lignes étaient supprimés entre Vevey et Aigle, de même que pour les trains régionaux entre Vevey et Burier.

Un élu romand veut en finir avec cette tendance des CFF

Les lignes EC, IR90, IR95, RE33, R1, R2, R3, R4 et R7 étaient concernées. Des bus de remplacements circulaient entre Vevey et Aigle.

Vers 9 heures, les CFF ont finalement annoncé sur leur site une reprise progressive du trafic. «Des retards et d'éventuelles suppressions restent encore probables», ont-ils toutefois précisé. (jzs)

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