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Les CFF ferment 13 nouveaux guichets, dont un à Genève

An SBB employee is working at a counter in the SBB Travel Centre of the railway station in Zurich Oerlikon, Switzerland, pictured on November 27, 2017. (KEYSTONE/Gaetan Bally) Eine SBB-Mitarbeiterin ...
En 2005, la Suisse comptait encore 262 points de vente CFF avec personnel: leur nombre a depuis plus que diminué de moitié.Image: KEYSTONE

Les CFF ferment 13 nouveaux guichets, dont un en Romandie

Les CFF continuent de démanteler leur réseau physique pour la vente de billets.
07.10.2026, 09:1807.10.2026, 09:18

A partir de janvier, les CFF fermeront encore treize guichets dans de petites gares. Ceux-ci passeront entièrement au libre-service, sans être remplacés, écrit Blick, qui s’appuie sur des communiqués de presse régionaux.

Sont concernés les centres de voyages d’Arbon (TG), Brunnen (SZ), Döttingen (AG), Frick (AG), Genève-Eaux-Vives (GE), Laufen (BL), Oensingen (SO), Rotkreuz (ZG), Schönbühl Einkaufszentrum (BE), Saint-Margrethen (SG), Stein am Rhein (SH), Uznach (SG) et Ziegelbrücke (GL).

Actuellement, 97% de tous les billets sont achetés en libre-service, dont 85% sous forme numérique, via l’application ou le site internet. La part des billets achetés au guichet a donc encore fortement reculé depuis 2019: à l’époque, 10% des clients achetaient encore leurs billets dans un centre de voyages avec personnel.

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Le nombre de points de vente CFF avec personnel a considérablement diminué au cours des vingt dernières années. En 2005, la Suisse en comptait encore 262. Au 1ᵉʳ janvier 2027, il n’en restera plus que 102.

Les CFF assurent néanmoins que le conseil personnalisé reste une composante importante de leur offre. Les employés concernés ne devraient pas non plus perdre leur poste, mais simplement être transférés dans d’autres centres de voyages. Selon les CFF, aucun licenciement n’est prévu. (leh/trad. hun)

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