Ces communes suisses ont le plus long réseau routier

Voici les communes suisses qui comptent le plus de routes

Quelque 84 868 kilomètres de routes traversent la Suisse. Mais comment sont-elles distribuées? Quelle commune en compte le plus? Tour d'horizon en cartes et en graphiques.

Routes, rails, places: environ un tiers de la surface bâtie en Suisse est occupé par l'infrastructure de transport. Au total, ce sont 84 868 kilomètres de routes qui traversent le pays en 2023. A titre de comparaison, le réseau ferroviaire mesurait seulement 5317 kilomètres lors du dernier recensement en 2020.

Le réseau routier suisse a gagné 193 kilomètres en un an, principalement grâce à l'extension des routes communales et privées. Sur les quelque 87 000 kilomètres de chaussée du réseau routier, 2259 kilomètres sont des routes nationales. Il y a également un peu plus de 17 000 kilomètres de routes cantonales. La plus grande partie est constituée de toutes les petites routes communales et privées: leur longueur totale est d'environ 65 000 kilomètres.

L'Office fédéral de la statistique (OFS) a décomposé ce réseau routier (sans les routes nationales) au niveau communal. Voici quelques résultats amusants:

Qui a les plus longues?

Sans surprise, ce sont les communes urbaines et les communes avec une grande superficie qui sont les premières du classement en termes de longueur du réseau routier. Zurich est en tête avec 859 kilomètres, avec une grande marge. Berne arrive troisième, Lausanne quatrième.

C'est le village de Mauraz, dans le canton de Vaud, qui a le moins de mètres de route. Ce hameau de 60 habitants est traversé par une route principale, à laquelle s'ajoutent deux impasses. Au total: 826 mètres de route.

Les dix communes avec le plus long réseau routier:

Le bas de la liste est aussi intéressant: en plus de Mauraz et ses 826 mètres de route, il y a deux autres villages, Linescio (TI) et Villars-Epeney (VD), qui doivent se contenter de moins de deux kilomètres de route. Dans le cas de Villars-Epeney, ce sont 1,9997 kilomètre, pour être exact.

Les 10 communes avec le réseau routier le plus court:

Où y a-t-il le plus de mètres de route par habitant?

Si nous distribuons la longueur de la route sur les habitants par commune, Zurich atterrit presque tout à la fin du classement. En effet, dans la plus grande ville suisse, chaque habitant ne dispose que de deux mètres de route. Les seules communes qui ont moins de mètres de route par habitant sont Genève (1,30 m), Onex (GE) (1,70 m) et Bâle (1,90 m), toutes des zones urbaines avec de nombreux habitants.

Les habitants de Cerentino (TI) peuvent se réjouir d'avoir le plus de kilomètres de route par habitant (d'ailleurs, il s'agit aussi de la commune avec le plus fort âge moyen de Suisse).

C'est ici qu'il y a le plus de mètres de route par habitant:

… et là qu'il y en a le moins:

Et où le réseau est-il particulièrement dense?

Pour finir, faisons un contrôle de la superficie: comparons la longueur du réseau routier avec la taille de la commune.

Massagno (TI) se distingue nettement avec 20,50 kilomètres par kilomètre carré. Cependant, cette commune avoisinante de Lugano ne mesure que 0,7 kilomètre carré, ce qui signifie qu'il n'a fallu que quatorze kilomètres de route pour cela.

Presque aucune route n'a été construite à travers le (gigantesque) territoire de la commune de Fieschertal (VS). Pas étonnant, car sa surface est constituée en grande partie par des glaciers et de hautes cimes.

Ces dix communes ont un réseau routier particulièrement dense:

Et celles-ci ont un réseau plus épars:

Et votre commune?

Vous pouvez chercher votre lieu de résidence dans ce tableau:

