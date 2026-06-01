Voici où les bus sont les moins ponctuels en Suisse romande

L'an dernier, 84% des bus circulant à Neuchâtel ont atteint leur destination à l’heure. Image: keystone

Les bus les moins ponctuels de Suisse circulent dans un canton romand

Les bus et les trains régionaux sont globalement très ponctuels en Suisse. De nouveaux chiffres montrent toutefois que la situation change profondément en fonction du canton et de l'entreprise de transport.

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La Suisse est très fière de ses transports publics. Notre pays possède un réseau particulièrement dense, connecté... et ponctuel, du moins si l'on en croit la Confédération. L'Office fédéral des transports (OFT) vient de publier un rapport sur la qualité des transports publics régionaux, portant sur l'année 2025. Verdict: l'an dernier, plus de 95% des trains et 90% des bus régionaux ont atteint leur destination à l’heure.

«La grande majorité des voyageurs sont arrivés à bon port sans problème et comme prévu en 2025», se réjouit l'OFT, qui souligne que la ponctualité a progressé dans toutes les catégories par rapport à l'année d'avant.

Si l'on se penche plus attentivement sur ces chiffres, on constate cependant que d'importantes différences existent, tant à l'échelle cantonale qu'au niveau des entreprises de transport. Regardons cela de plus près.

Les bus par canton

La ponctualité des bus régionaux varie largement d'un endroit à l'autre. La Suisse centrale domine le classement: à Obwald, près de 97% des bus sont arrivés à destination à l'heure - soit avec un retard inférieur à trois minutes, précise l'OFT. Appenzell Rhodes-Intérieures et Schwyz complètent le podium, avec un taux de ponctualité dépassant 94%.

En terres romandes, la situation est plus contrastée. Le Jura se classe septième, avec 92,5% de bus ponctuels, alors que Vaud est 12e et Neuchâtel 15e. C'est également dans un canton francophone que les bus sont le plus souvent en retard: il s'agit de Genève, qui affiche un taux de ponctualité de 81,2%.

Ce n'est pas très surprenant de découvrir que les bus circulant dans les agglomérations sont moins ponctuels par rapport à ceux desservant les régions de montagne, ce qui se reflète partiellement dans le classement cantonal.

Les trains régionaux par canton

Les écarts sont nettement plus serrés en ce qui concerne la ponctualité des trains régionaux. Les Grisons, dernier canton de la liste, affichent un taux de ponctualité frôlant 92%. A Glaris, qui se classe premier, près de 99% des trains étaient à l'heure l'an dernier.

Avec 97%, Genève se situe au pied du podium, tandis que Vaud et le Valais présentent deux taux particulièrement faibles, à savoir 93 et 92%, respectivement.

L'OFT a basé ses calculs sur les données collectées directement par les entreprises de transport. Certaines compagnies ont toutefois été exclues de l'analyse, car elles ont livré des informations incomplètes. Pourtant, tant pour les trains que pour les bus, les données utilisées couvrent plus de 90% du réseau, ce qui assure des «résultats globaux significatifs».

Les entreprises romandes les plus ponctuelles

Il est finalement intéressant de jeter un coup d'oeil aux entreprises de transport. Comme indiqué plus haut, certaines d'entre elles n'ont pas livré suffisamment de données et ne figurent pas dans le rapport. Les TL, le LEB et les MBC (pour la catégorie bus), actives dans le canton de Vaud, en font notamment partie.

Le taux de ponctualité varie très largement en fonction de l'opérateur. Les bus desservant la ville de Winterthour sont les plus performants du pays, puisque 97% d'entre eux sont arrivés à destination à l'heure l'an dernier. L'entreprise de trains la plus ponctuelle est la RBS, qui relie Berne à Soleure et affiche un taux frôlant 99%.

De nombreuses entreprises actives en Romandie peuvent également compter sur de très bons résultats, comme le montre le classement ci-dessous:

Les trains des Transports de Martigny et Régions (TMR) dominent la liste, suivis par ceux du MBC (région Morges-Bière-Cossonay) et des bus des CJ, dans le Jura. Tous affichent des valeurs avoisinant 100%.

A l'autre bout du classement, on retrouve les bus desservant les villes de Neuchâtel, de Bienne et de Genève, dont le taux de ponctualité dépasse de peu 80%.