Les pompiers des CFF ont montré aux médias, mercredi matin, le déroulement typique d'une intervention. Keystone

Les pompiers des CFF dévoilent leur «procédure d'alerte»

Les pompiers et le service d'intervention des CFF effectuent environ 10 000 interventions par an dans toute la Suisse. Ils ont ouvert les portes de leur site d'entraînement à Olten (SO).

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Dans une zone industrielle d'Olten (SO), de la fumée s'échappe d'un train à l'arrêt. Un minibus rouge arrive peu après sur les lieux, suivi d'un véhicule ressemblant à un camion-citerne de lutte.

Après un bref briefing, les pompiers se mettent au travail. Un train d'extinction et de sauvetage rejoint ensuite les lieux et arrose le convoi enveloppé de fumée. Son réservoir peut contenir jusqu'à 48 000 litres d'eau.

Entraînement à Olten Keystone

La zone industrielle d'Olten abrite le site d'entraînement des pompiers et du service d'intervention des CFF. Leurs membres ont montré aux médias, mercredi matin, le déroulement typique d'une intervention.

Répartis sur 15 sites en Suisse

La mission des pompiers des CFF est d'assurer la sécurité des voyageurs ainsi que des marchandises transportées par l'entreprise ferroviaire. Ils effectuent environ 10 000 interventions par an. Ils éteignent des incendies à bord des trains, évacuent des personnes à proximité des voies ferrées ou interviennent en cas de passages à niveau endommagés.

Le service est réparti sur 15 sites en Suisse, où travaillent 340 collaborateurs. Il dispose notamment de 15 trains d'extinction et de sauvetage, de 15 véhicules de première intervention ainsi que de 50 autres véhicules routiers.

Un train d'extinction des CFF Keystone

«La procédure d'alerte est toujours la même», explique Daniel Zimmermann, responsable de la région Centre. Le signalement d'un incident est d'abord transmis à la centrale d'engagement, qui alerte ensuite le site concerné.

«Nous devons être en route dans les cinq minutes»

Une large zone d'intervention

À Olten, 28 personnes travaillent sur le site dirigé par Bruno Gugelmann. «Nos gardes durent 24 heures», explique-t-il. La caserne dispose de chambres, de salles de repos et de bureaux.

La zone d'intervention varie selon les besoins, poursuit-il. «Nous intervenons jusqu'à Soleure, Brugg ou Sursee. Mais si le site de Bâle est déjà mobilisé, nous nous rendons aussi sur place.» La décision revient au centre d'exploitation de Berne, qui détermine la solution la plus appropriée pour garantir la sécurité des personnes et des biens. (jzs/sda)