beau temps28°
DE | FR
burger
Suisse
Transports

Voici les 3 gares suisses que les CFF oublient le plus souvent

Bahnhof Kemptthal
Ce sont les passagers qui devaient monter ou descendre à la gare de Kemptthal (ZH) qui ont subi le plus grand nombre de passages ratés des CFF.Image: Screenshot Google Maps

Voici les 3 gares que les CFF oublient le plus souvent

Selon des données internes des CFF, la gare de Kemptthal, dans le canton de Zurich, est la plus touchée en Suisse par les arrêts manqués, devant celles de Liestal (BL) et de Pully.
17.06.2026, 11:5617.06.2026, 11:56

Les CFF appellent «passages erronés» les cas où un train traverse une gare sans s'arrêter, alors qu'un arrêt était prévu. La plupart des passages erronés survenus en 2024 et 2025 ont eu lieu en gare de Kemptthal, dans le canton de Zurich. C'est ce que rapporte le Zürcher Oberländer, qui a eu accès à une statistique interne des CFF.

Au cours des deux dernières années, des conducteurs de locomotive des CFF ont omis de marquer l'arrêt prévu en gare de Kemptthal à 20 reprises. A la deuxième place figure la gare de Liestal, dans le canton de Bâle-Campagne, avec 14 passages manqués, suivie par celle de Pully (VD), avec 10 occurrences.

Plusieurs raisons à ces erreurs courantes

Pour la gare de Kemptthal, précise la SRF, ce sont des trains du RER (S-Bahn) qui ont été concernés par les erreurs.

Selon le Tages-Anzeiger, c'est un changement de ligne en soirée qui rendrait la gare de Kemptthal particulièrement sujette aux confusions. En journée, c'est la ligne S24, qui circule entre Schaffhouse et Zoug, qui la dessert. Après 21 heures, le relais est pris par la S7, une ligne qui, le reste du temps, circule entre Rapperswil et Winterthour sans s'arrêter à Kemptthal.

Cette langue s'impose de plus en plus dans les gares suisses

Statistiquement, un arrêt sur 170 000 est oublié, explique Mara Zenhäusern, porte-parole des CFF, au Zürcher Oberländer. Cela peut généralement s'expliquer par une confusion entre des gares ou par des adaptations opérationnelles de dernière minute, dues par exemple à des retards, des chantiers ou des perturbations d'exploitation. (ysc/nil)

Plus d'articles sur les CFF
Le nombre de fraudeurs bat un record et ça coûte une fortune aux CFF
7
Le nombre de fraudeurs bat un record et ça coûte une fortune aux CFF
de Reto Fehr
Vous avez perdu des euros dans le train? Les CFF ne vous les rendront pas
Vous avez perdu des euros dans le train? Les CFF ne vous les rendront pas
de Cynthia Ruefli
Sabotages en série sur les voies CFF
Sabotages en série sur les voies CFF
de Nathalie Wolgensinger
Les CFF préparent discrètement plein de nouveaux trains
1
Les CFF préparent discrètement plein de nouveaux trains
de Stefan Ehrbar
Thèmes
Des images d'Absinthe en Fête, dans le Val-de-Travers
1 / 14
Des images d'Absinthe en Fête, dans le Val-de-Travers

Absinthe en Fête prend place chaque année au mois de juin depuis 1998.
partager sur Facebookpartager sur X
Macron accueille les dirigeants du G7 en musique
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici qui soutient les accords avec l'UE en Suisse
Une courte majorité des Suisses est favorable aux accords bilatéraux III, révèle un récent sondage. On fait le point.
Selon un nouveau sondage réalisé par l'institut Leewas, les partisans des accords bilatéraux III sont légèrement en tête: 46% des personnes interrogées se prononcent en faveur de ce paquet d'accords avec l'UE, tandis que 40% ont l'intention de voter contre.
L’article