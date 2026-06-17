Ce sont les passagers qui devaient monter ou descendre à la gare de Kemptthal (ZH) qui ont subi le plus grand nombre de passages ratés des CFF. Image: Screenshot Google Maps

Voici les 3 gares que les CFF oublient le plus souvent

Selon des données internes des CFF, la gare de Kemptthal, dans le canton de Zurich, est la plus touchée en Suisse par les arrêts manqués, devant celles de Liestal (BL) et de Pully.

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Les CFF appellent «passages erronés» les cas où un train traverse une gare sans s'arrêter, alors qu'un arrêt était prévu. La plupart des passages erronés survenus en 2024 et 2025 ont eu lieu en gare de Kemptthal, dans le canton de Zurich. C'est ce que rapporte le Zürcher Oberländer, qui a eu accès à une statistique interne des CFF.

Au cours des deux dernières années, des conducteurs de locomotive des CFF ont omis de marquer l'arrêt prévu en gare de Kemptthal à 20 reprises. A la deuxième place figure la gare de Liestal, dans le canton de Bâle-Campagne, avec 14 passages manqués, suivie par celle de Pully (VD), avec 10 occurrences.

Plusieurs raisons à ces erreurs courantes

Pour la gare de Kemptthal, précise la SRF, ce sont des trains du RER (S-Bahn) qui ont été concernés par les erreurs.



Selon le Tages-Anzeiger, c'est un changement de ligne en soirée qui rendrait la gare de Kemptthal particulièrement sujette aux confusions. En journée, c'est la ligne S24, qui circule entre Schaffhouse et Zoug, qui la dessert. Après 21 heures, le relais est pris par la S7, une ligne qui, le reste du temps, circule entre Rapperswil et Winterthour sans s'arrêter à Kemptthal.

Statistiquement, un arrêt sur 170 000 est oublié, explique Mara Zenhäusern, porte-parole des CFF, au Zürcher Oberländer. Cela peut généralement s'expliquer par une confusion entre des gares ou par des adaptations opérationnelles de dernière minute, dues par exemple à des retards, des chantiers ou des perturbations d'exploitation. (ysc/nil)