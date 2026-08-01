La marque Mammut représente l'esprit suisse. Vraiment? Image: DR

La Chine s’achète cette marque suisse iconique



La célèbre marque suisse d'outdoor a changé de propriétaire. Les projets de déménagement en Argovie ne devraient toutefois pas être remis en cause.

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L'image tient bon comme une corde d'escalade, ce produit qui a fait la renommée de Mammut depuis le 19e siècle déjà. L'image d'une marque outdoor parfaitement suisse, au même titre qu'un Rivella ou des Zweifel paprika. Mais cette image ne correspond plus à la réalité depuis des années.

En 2021 déjà, Mammut a été cédée par l'ex-groupe industriel suisse Conzzeta AG à la société d'investissement londonienne Jacobs Capital. Aujourd'hui, elle change à nouveau de mains.

Jeudi, Mammut a annoncé que la marque avait été vendue à la société d'investissement chinoise CPE. Le communiqué est clair sur un point:

«Le siège principal, avec ses fonctions centrales d'innovation, de design et de développement, reste solidement ancré à Seon/Lenzburg, en Suisse»

Ce qui fait aujourd'hui l'identité de Mammut ne changera pas, donc, précise encore le communiqué. Le CEO de la marque, Heiko Schäfer, et l'équipe de direction actuelle continueront de diriger l'entreprise et resteront fidèles aux racines suisses, à la performance technique, à la qualité des produits, à la durabilité ainsi qu'à l'attachement à la communauté des sports de montagne.

Heiko Schäfer est cité en ces termes:

«En regardant vers l'avenir, nous voyons de belles opportunités pour continuer à développer la marque à l'international»

La production est déjà délocalisée

Qu'est-ce que cela signifie pour le site argovien? Un grand déménagement est en principe toujours prévu cette année. En octobre dernier, Mammut avait annoncé quitter la ville de Seon (AG) en 2026 pour déménager à Lenzburg (AG).

Porte-parole du Mammut Sports Group, Melanie Müller expliquait alors à CH Media (éditeur de watson) :

«Notre bâtiment actuel ne correspond plus à nos besoins et est nettement trop grand, depuis que nous approvisionnons aussi la Suisse depuis notre entrepôt central européen de Wolfertschwenden, en Allemagne, et que nous n'avons plus besoin d'entrepôt à Seon.»

Mammut était installée à Seon depuis 1992. Mais depuis 2015, la fabrication des cordes d'escalade a elle aussi été délocalisée à l'étranger, rendant également ces surfaces superflues.

En mai dernier, la demande de permis de construire pour l'aménagement intérieur des nouveaux locaux a été déposée auprès de la commune de Lenzburg. Mammut prévoit d'occuper cinq étages dans un nouvel immeuble commercial.

Le rez-de-chaussée et le premier étage accueilleront des surfaces de vente. Les trois étages supérieurs seront réservés à des bureaux, à un «Development Lab» ainsi qu'à un atelier. L'entreprise n'a pas encore communiqué de date précise pour le début des travaux d'aménagement.

Cela rappelle un vieux souvenir

Avec la disparition de la production, de la logistique et un champ d'activité toujours plus international, l'évolution de Mammut réveille dans la ville le souvenir du retrait discret d'un autre grand groupe d'origine suisse. En 2024, Hero avait cessé la production de ses confitures à Lenzburg.

Depuis 20 ans, l'entreprise suisse appartient à la famille allemande Oetker. Le siège de Hero se trouve encore aujourd'hui à Lenzburg, mais les racines de ce groupe originaire de la région ont depuis longtemps été entamées. Et le lien entre le canton et la marque Mammut est désormais moins solide qu'une corde d'escalade.

Traduit de l'allemand par Joel Espi