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Chute mortelle sur les voies à la gare CFF de Zurich

Warmes Licht durchflutet die Gleishalle des Hauptbahnhof Zuerich, aufgenommen am 22. Juni 2025 in Zuerich. (KEYSTONE/Petra Orosz)
Selon les premiers éléments de l'enquête, la police exclut toute intervention d'un tiers.Image: KEYSTONE

Chute mortelle sur les voies à la gare de Zurich

Un accident est survenu mercredi soir à la gare centrale de Zurich. Un homme de 59 ans a perdu la vie.
18.06.2026, 15:5718.06.2026, 15:57

Un homme de 59 ans est décédé mercredi soir en chutant sur les voies à la gare centrale de Zurich, au moment du départ d'un train. Grièvement blessé, il a succombé sur place à ses blessures.

Peu avant 23h00, des passants ont signalé la présence d'une personne inanimée gisant sur les rails du quai 4, indique jeudi la police cantonale de Zurich. Selon les premiers éléments de l'enquête, la police exclut toute intervention d'un tiers.

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L'homme s'est vraisemblablement tenu trop près des voies et a perdu l'équilibre, pour des raisons encore à déterminer. Il a alors chuté sur les rails, entre le quai et un train en partance, selon le communiqué. (jzs/ats)

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