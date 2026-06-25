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Les CFF annoncent des perturbations en Suisse cet été

Ein SBB Giruno IC Zug faehrt von Lugano nach Norden durch das Ceneri-Basistunnels, aufgenommen am 17. Februar in Camorino, Kanton Tessin. Mit dem 15.4 km langen Ceneri-Basistunnel, fuer den Personen- ...
Image d'archivesImage: KEYSTONE

Les CFF annoncent des perturbations sur ces lignes cet été

Des travaux perturberont le trafic ferroviaire sur l'axe nord-sud cet été. Le Tessin est principalement touché.
25.06.2026, 11:0925.06.2026, 11:09

Le trafic ferroviaire sur l'axe nord-sud sera perturbé cet été en raison de chantiers, notamment au Tessin. Entre le 27 juillet et le 30 août, les Intercity ne desserviront que partiellement Altdorf (UR), ont communiqué les CFF jeudi.

Les trains Intercity 2 et 21 s'arrêteront à Flüelen (UR) au lieu d'Altdorf. A Lugano, les horaires de départ de ces mêmes lignes seront modifiés, ce qui supprimera la correspondance avec la ligne TILO RE80 reliant Locarno à Milan.

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Le Treno Gottardo (Interregio 26/46) est aussi concerné. Il sera supprimé entre Biasca et Locarno du 20 au 26 juillet, puis entre Bellinzone et Locarno du 27 juillet au 30 août. Des bus de remplacement et des itinéraires alternatifs sont prévus.

Travaux d'entretien et grands projets

Au nord des Alpes, la ligne S2 sera interrompue entre Brunnen (SZ) et Erstfeld (UR) du 27 juillet au 6 septembre en raison du renouvellement de la voie. Les voyageurs sont priés d'emprunter le Treno Gottardo.

Ces perturbations sont dues à des travaux d'entretien et à des grands projets. «Une infrastructure aussi sollicitée doit être constamment entretenue afin de garantir la sécurité et la ponctualité du trafic ferroviaire», expliquent les CFF.

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